Las pensiones suelen ser más bajas para las mujeres

Las mujeres están menos cubiertas por el sistema de pensiones y, en promedio, al jubilarse ganarían menos en relación con el salario de los hombres y menos que el estándar que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto se debe a varios factores, como la edad de retiro y el ahorro individual, entre otros.

El informe técnico que realizó la Fundación Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) y la OIT a la reforma de pensiones de 2017 señala que solamente el 12.3 % de las mujeres están cubiertas por el sistema, en comparación con el 20.3 % de los hombres. Mientras que la tasa de remplazo promedio para ellas, es decir el monto de pensión en comparación al salario, es de 30.7 %, mientras que para ellos es de 40 %.

El estándar que la OIT establece como mínimo es justamente 40 %. Esto quiere decir que una mujer y un hombre, ambos con un salario de $1,000, se retirarían él con una pensión de $400 y ella con una de $307. Estos son ejemplos que se basan en las tasas promedio.

El informe de ambas instituciones busca poner el sistema de pensions salvadoreño con su última reforma en el contexto de los parámetros internacionales. En ese sentido, señala que para la OIT el principio de igualdad de género es fundamental pues supone que deben existir condiciones para que se dé un trato igual a hombres y mujeres. Para que eso se dé se deben tomar en cuenta las condiciones del mercado.

La reforma de 2017 eliminó las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo; este cambio aumentaría la equidad, según las instituciones, puesto que se toman en cuenta los mismos parámetros para hacer el cálculo de la renta programada.

No obstante, persiste un gran problema: "las mujeres probablemente tendrán menor tiempo de contribución y, por ende, menor saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual". Esto a consecuencia de la edad de jubilación, que llega cinco años antes para las mujeres y a otras características del mercado laboral, por ejemplo la brecha salarial que existe y el que las mujeres tienden más a hacer pausas en sus trabajos para realizar actividades de cuido.

Que la jubilación llegue antes para las mujeres implica cinco años menos de cotización, y como el monto de la pensión está directamente relacionado con el saldo de la cuenta individual, el pago será menor. Además, al tener una esperanza de vida más larga, es más probable que el monto no alcance.

En otros países se ha incoporporado un bono por el período de maternidad, por ejemplo.

El informe también hace hincapié en la brecha que existe en el mercado laboral: informalidad y menores salarios.

A diferencia de otros países la informalidad es más alta en los hombres, también el desempleo, pero en parte esto se debe a que las mujeres están subrepresentadas en la fuerza laboral. Muchas de ellas, que están en edad de trabajar, no buscan empleo porque están ocupadas haciendo labores no reconocidas, por ejemplo de cuido en sus hogares.

La OIT y FUNDAUNGO señalan otros problemas que no fueron abordados por la reforma de 2017, como la baja cobertura por el alto grado de informalidad de la economía salvadoreña, e indican que el debate de pensiones no debe hacerse solo en "momentos críticos del ciclo fiscal o como respuesta al detrimento fiscal", es decir no solo pensando en las finanzas del Estado.