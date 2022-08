Las proyecciones en producción de granos básicos siguen siendo deficitarias en El Salvador

La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños Y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO) sostiene que el país producirá 20.2 millones de quintales de cereales en el ciclo agrícola 2022-2023, lo que significa que producirá 2.8 millones menos de los 23 millones que requieren los salvadoreños para alimentarse al año, según sus estimaciones.

A diferencia de las fuentes gubernamentales, la gremial prevé que esta cosecha dejará 8.4 millones de quintales menos en relación con los 28.6 millones de quintales de la anterior. Proyecta que este ciclo deje 15 millones de quintales de maíz, 2.2 millones de frijol y sorgo, y 760,000 de arroz.

"La meta es que este año se tenga una cosecha histórica que permita ser autoabastecidos por medio de la producción de todo el consumo que tenemos como país... Como país nos estamos preparando para producir los alimentos que consumimos, esa tarea no es inmediata", manifestó ayer, el ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada, pero la verdad es otra de acuerdo con las declaraciones de diferentes gremiales de productores.

Según el presidente de CAMPO, Luis Treminio los productores pasaran de cultivar 420,000 manzanas de terreno a 300,000 manzanas, debido a los altos costos de los fertilizantes, los cuales estima que han subido un 70 % en comparación con el 2021.

"El año pasado para cultivar una manzana de maíz se gastaba $475 y este 2022, para producir la misma cantidad se gastan $830. Esto quiere decir que los pequeños productores hemos hecho una inversión mucho mayor que la del año pasado y no se logra cubrir la cantidad que sembramos el año pasado", dijo en entrevista televisiva.

En junio, la autorizó el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) para adquirir y vender insumos agrícolas, según las autoridades, para controlar los precios de dichos productos. Según el ministro de Agricultura, los precios para los productores podrían disminuir hasta en un 30 %, pero el beneficio aún no llega a los agricultores.

"Con las proyecciones que tenemos no se va a cubrir toda la demanda... Pensábamos sembrar más en la postrera porque la Asamblea Legislativa aprobó al CENTA la compra de insumos agrícolas para venderle al productor a un precio mucho menor pero hasta el momento el CENTA no ha hecho la compra o sea que no están disponibles para los productores", dijo Treminio.

"Estamos haciendo esfuerzos con el ministro de agricultura para tratar de aumentar la cantidad de siembra en la postrera para mejor la producción disminuyendo los costos si el CENTA se pusiera las pilas y trajera los insumos este mes todavía estamos a tiempo de cubrir el déficit", aseguró.

El productor de La Unión, Ascensión Cruz aseguró que sus costos han subido "grandemente" del año pasado a este. Por ejemplo, en 2021 compraba el saco de fórmula $46 y este año pagó $100, lo que ha llevado a agricultores de la zona a reducir la siembra.

"Varia gente no va a producir aquí (Santa Rosa de Lima). La mayoría si hacía una manzana va a hacer media y si hacía media va a hacer cuatro tareas", indicó.

De acuerdo con el índice de precios del Banco Mundial, los precios de los fertilizantes a nivel global aumentaron casi un 15 % con respecto a principios de año y se han triplicado en comparación con hace dos años.

"En la parte de donde nosotros al ver que ha subido todo ha hecho lo posible de recargar un poco más a los que están en el exterior con la remesa para salir adelante. Maíz la mayoría está sembrando solo para el consumo nomás, ya para el comercio va a haber baja, en el frijol también es para el consumo personal", manifestó Francisco Javier Benítez presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), Morazán.

Piden medidas

"Sería importante que el Gobierno subsidiara la agricultura en otros países porque recuerde que sin campesino no hay alimentos y esto no crea que es ahorita, esto va peor. Si el Gobierno pudiera subsidiar este rubro qué importante fuera, por los que no tenemos acceso a esos paquetes porque son una minoría los que tienen acceso", declaró Ascensión Cruz, de La Unión.

Esta es una de las medidas que la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños Y Medianos Productores Agropecuarios ha pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno pero no han tenido respuesta.

"Fuimos a la Asamblea Legislativa a apoyar al ex ministro David Martínez para solicitar el fideicomiso del Plan Maestro de Rescate Agropecuario y hasta el momento no se ha conseguido ese dinero a pesar de que la Asamblea lo aprobó ya hace más de un año", señaló el presidente de CAMPO, refiriéndose otra de las grandes promesas del Ejecutivo para el sector agrícola y que según declaraciones de los mismo productores, sigue sin dar grandes beneficios como los anunciados.