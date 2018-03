Le cortarán la energía a ANDA si no paga facturas pendientes

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) se quedará sin el servicio de energía eléctrica desde este lunes, si no paga antes su factura pendiente. El presidente del Grupo AES, Abraham Bichara, confirmó que la autónoma les debe cerca de $7 millones y que el viernes pasado llegaron a las oficinas administrativas para el servicio.



Aclaró que para no afectar a la población no cortarán la energía de las estaciones de bombeo y distribución de agua, sinoo solo de las oficinas administrativas. La ANDA pidió una prórroga de una semana, que AES concedió, de modo que tienen hasta el final de esta semana para pagar. AES es la propietaria de CAESS, la distribuidora de energía que cubre San Salvador.



El gerente general de la distribuidora DelSur, Roberto González, dijo ANDA también les debe dinero, pero que es la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) la que les debe de pagar. Agregó que no se ha pensado hacer un corte de energía pero que si se han enviado una serie de peticiones de cobro.



LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener la versión de la ANDA a través de su personal de comunicaciones, pero al cierre de esta nota se había tenido respuesta.

