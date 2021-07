Lecheros sin acceso a subsidio por aumento salarial

Diferentes sectores afirman que no están en condiciones de absorber el aumento al salario mínimo anunciado por el Gobierno de El Salvador. Ayer, la Asociación de Productores de Leche (Proleche), aseguró que la medida solo vendrá a afectarlos más, ya que no pueden acceder al subsidio.

La semana pasada Gobierno anunció que destinará $100 millones para subsidiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ante el incremento del salario mínimo. La subvención será por un año.

Sin embargo, el presidente de Proleche, Alfonso Escobar, afirma que "el sector agropecuario no puede acceder a ese subsidio porque está basado en un esquema del seguro social" y solo los trabajadores administrativos pueden ser inscritos.

“El sector agropecuario no puede acceder a ese subsidio porque está basado en un esquema del seguro social”.



Alfonso Escobar, presidente de Proleche.

"Nunca nos vamos a oponer a que nuestros trabajadores ganen más (…) el tema no es lo que nosotros queremos hacer, es lo que podemos hacer y el gobierno anunció un 20 % que es fuerte y anunció unas medidas de subsidio para un año para que las empresas se acoplaran, pero el sector agropecuario no es incluido en esas propuestas", expuso Escobar en una entrevista televisiva.

El ministro de Hacienda, Alejando Zelaya, notificó que el subsidio se financiará con recursos del fondo general. El dinero irá a un fideicomiso que será manejado por el Banco de Desarrollo (BANDESAL), y luego entregado a las mipymes beneficiadas.

El Consejo Nacional de Salario Mínimo (CNSM) aprobó el 3 de julio, el aumento del 20 % al salario mínimo que propuso el Órgano Ejecutivo esa misma semana. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que el acuerdo se tomó con los votos del sector de los trabajadores y del gobierno.

Escobar señaló que la medida se sumaría a la constante importación de productos lácteos desde Nicaragua, pese a que el sector puede suplir parte de la demanda nacional. Además, de resentir que el Gobierno no aumenta los controles en fronteras por la entrada de quesos, lamentó que sean excluidos de la compra de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES).

"No es suficiente con esa sobreoferta con lo que viene de Nicaragua, aumento al salario mínimo y nos viene ahora el tema de esos paquetes. Mire, es que nadie jamás se va a oponer a ayudar a la gente pero se podría perfectamente comprar una parte en El Salvador y no generar desabastecimiento, pero generar una balanza y lograr no cargar más todavía al sector porque el que recibe un litro de leche deja de comprar un litro de leche", puntualizó.

Esta misma semana, la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) comunicó que el sector cafetalero no está en condiciones de absorber el aumento al salario mínimo.

La gremial aclaró que, aunque está de acuerdo con la iniciativa, "es necesaria la creación de un nuevo fideicomiso que proporcione un financiamiento no reembolsable, así como se creará para otros sectores".