Let's Meat on the Road – Grill & Kitchen llega al país

A lo largo de 30 años, la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos (U.S. Meat) ha representado a los mejores productores de ganado, empacadores, establecimientos de sacrificio (rastros), exportadoras, promotores y productores de granos. Además, a organizaciones de rurales y de granjeros, así como a empresas de la agroindustria de Estados Unidos. Por medio de este gremio, las mejores marcas estadounidenses suministran sus productos a empresas de la región centroamericana y República Dominicana. Con el objetivo de seguir innovando, en esta ocasión, la asociación lanzó un novedoso workshop llamado Let´s Meat on the Road – Grill & Kitchen para generarles oportunidades de negocio a sus importadores, entre los cuales se encuentra El Salvador.

Dinámica del taller

Un trailer culinario representado por U.S. Meat se encuentra en una gira en Guatemala, El Salvador y Honduras. Dicho transporte está dotado de insumos gastronómicos para la ejecución de tres recetas de carnes. La preparación de los platos está a cargo de las empresas de la zona que compran sus carnes a los exportadores que pertenecen a U.S. Meat.

"El objetivo del taller se basa en que los representantes e invitados de la empresa importadora preparen una entrada, un plato fuerte y un postre con el objetivo que experimenten con sus propias recetas la versatilidad que ofrece la carne estadounidense", mencionó Saúl Bueso, Meat Consultant Centro America and Dominican Republic.

Ejecución en El Salvador

En este mes, el transporte de U.S. Meat se estacionó en Salamanca Eventos, Nuevo Cuscatlán. Las empresas importadoras encargadas de liderar el taller fueron Suministros y Alimentos, La Única y Puerco Escondido. En cada evento, los chefs demostraron innovadoras recetas, nuevas opciones de preparación, métodos de cocción e información relevante de los cortes de carne para generar nuevas opciones de venta y comercialización.