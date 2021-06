Ley Bitcóin | Habrá una wallet "atractiva" para empresas, diferente a la de "la población", dice ministro de Hacienda: "Si no, nadie la va usar"

El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya dijo este martes en una entrevista en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que el incentivo del bono de bienvenida equivalente a $30, pero en bitcoines, y la reducción de costos de transferencias es para utilizar la wallet o billetera digital dirigida a "la población", pero habrá una diferente para "las empresas".

"La wallet de las empresas tenemos que hacerla de una forma que sea atractiva para el uso de todos los comercios, sino nadie la va a usar", dijo, sin detallar cuáles serán en este caso los incentivos que ofrecerán.

Zelaya dijo que de la wallet del Gobierno para usar bitcoines, que se llamará Chivo, "hay versiones" según usuarios. "El presidente fue claro con esto, hay una wallet para el ciudadano y otro para empresas", dijo. Sin embargo, durante la cadena televisiva del presidente Nayib Bukele no se dieron más detalles sobre la wallet para empresas y la información que dio sobre su uso no quedó del todo clara para la población.

El ministro indicó que serán wallets diferentes "porque el flujo de efectivos que tiene como ciudadano no es lo mismo que tiene una empresa o el que tiene un banco". "Habrá que regular para cada uno de ellos un tipo de versión específica como tal", mencionó.

Agregó que hasta el momento "no se ha valorado" en la wallet para empresas el cobro de comisiones por transacciones o el cobro de impuestos adicionales.

"Hemos dicho que la wallet va a ser totalmente gratis, sin cobro de comisiones", reiteró.

Ante la pregunta de por qué si el bitcóin es tan bueno como dicen están ofreciendo $30 en bitcoines para incentivar el uso de la wallet del Gobierno, Zelaya contestó con una comparación con el "uso de energías renovables".

"La aplicación de energías renovables, como la ejecución o implantación de plantas de energía solar en El Salvador, es bueno o no es bueno? Claro que es bueno, pero tiene un incentivo fiscal. ¿Por qué? No cobramos impuestos en primeros diez años del proyecto porque es una energía verde, limpia y renovable. El hecho que algo sea bueno no quiere decir que no lo vas a incentivar", dijo.

Convertibilidad condicionada

Zelaya dijo que "para que aseguremos la convertibilidad" en la wallet de bitcoines a dólares "nosotros tenemos que estar completamente seguros que tú no estás o alguien más como usuario (no) está cometiendo un ilícito"; sin detallar cómo funcionará esto o qué implicaciones tendrá.

"Si Alejandro Zelaya cometió un ilícito, el Gobierno de la República tiene que investigarlo y si es culpable, hacerlo pagar por ese ilícito", dijo Zelaya, sin detallar qué tipo de ilícitos investigarán y harán "pagar".

En El Salvador, la única institución con potestad de realizar investigación de un delito como lavado de dinero o enriquecimiento ilícito es, según la Constitución, la Fiscalía y los encargados de dictar sentencia son los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Un activo y no una moneda

Zelaya también reconoció que el bitcóin es un activo y no una moneda.

"Leía hace uno o dos días a un dirigente de gremial empresarial que decía que las normas internacionales de contabilidad establecen que el bitcóin es un activo no una moneda. Claro, pues ningún país lo ha adoptado hasta el momento", admitió.

Repitió que en El Salvador, las pensiones y salarios se "seguirán pagando en dólares" y no en bitcoines y que los registros contables "se seguirán manteniendo en dólares" y no harán una referencia a los precios en bitcoines.

Una ley inconsulta

Zelaya señaló de armar "un montón de revuelo" a quienes critican que la Ley Bitcóin es una ley inconsulta. Esta se anunció en Miami, en inglés, por Bukele, y fue aprobada la misma semana por la Asamblea Legislativa sin ser sometida a discusión con sectores afectados.

Zelaya lo justificó hoy diciendo que están "reuniendo con sectores", sin identificarlos, pero también aclaró que "no equivale a un período de consultas" como se comunicó en un periódico local.

El ministro asegura que "ya no podemos detener el fenómeno de la economía digital" y que "tenemos que adaptarnos a ella" y "regularla de la mejor forma para sacar el mayor provecho, porque todos los fenómenos que hace el ser humano tendrán pros y contras".

"Yo he escuchado pronunciamientos de gente que incluso ha dicho 'es la moneda de Satanás'. De verdad nosotros somos respetuosos de las creencias religiosas de cada persona, pero no se trata de X o Y o de tal o cual cosa que estamos haciendo un plan para conquistar y manejar a todos los salvadoreños", dijo.