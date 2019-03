Llaman a sumarse a la transformación digital

Las empresas deben planificar las fases de la transformación digital de acuerdo con el costo, las necesidades y las prioridades y no hacer un proceso "de golpe". El internet de las cosas se aplica en todos los sectores, incluso en los tradicionales, por lo que los emprendedores deben aprovechar las "autopistas digitales".

La ponencia "Las tecnologías y la nueva forma de hacer negocios" fue impartida por Kevin Platero, PreSales Engineer de Tigo Business en el evento Ready to Pitch (R2P), que organizó esta semana Impact Hub, una plataforma de encuentro entre emprendedores, con proyectos ya en operación, y potenciales compradores o inversionistas.

Platero explicó: "El salto o transformación digital no es de golpe, sino que se van adaptando de acuerdo con las soluciones". En ese sentido, es importante estimar siempre el "costo tecnológico".

El representante de Tigo Business destacó que la revolución del internet de las cosas obligará a las empresas a reinventarse en su forma de hacer negocios. "Cuando hablamos de reinventar la manera de hacer negocios, hablamos de la evolución de la venta de productos a la venta de servicios. A pasar de manejar activo e inventarios a proveer soluciones enfocadas en la experiencia y fidelización de sus clientes en forma integral", explicó Platero.

Agregó que el internet de las cosas es una tendencia cada vez más presente en El Salvador, y que los emprendedores que presentaron sus negocios en el R2P integran una plataforma tecnológica en su proyecto de alguna forma.

"Para que toda esta información pueda ser procesada debe utilizar las ‘autopistas digitales’ adecuadas que permitan llevarla hasta los equipos que la procesarán. Bajo este planteamiento, las empresas se ven beneficiadas en el ahorro, mediante la implementación de procesos automatizados que permitan la mejora en la utilización de activos, productividad y eficiencia", agregó Platero.

En cuanto al componente generacional, señaló que cada vez se vuelve más importante el estar conectados y permite el trabajo sin estar físicamente en la oficina.

"Las carreteras digitales permiten tener una interconexión en cualquier sitio. Llego a un café y me siento, pongo mi teléfono, me comparto internet o me pego al wifi del lugar, y yo ya estoy con las aplicaciones de la empresa y estoy siendo productivo", ejemplificó.