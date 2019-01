Llega una nueva opción para movilizarse: Better Ride

La solicitud de movilización por medio de aplicaciones descargables en el celular ha revolucionado el mercado del transporte. La tecnología puso de cabeza a este sector desde hace varios años. Pero con los cambios, el ideal no es desplazar a un modelo por otro, sino generar nuevas oportunidades para los conductores y, desde luego, para los usuarios. Así lo creen Jesús Garay, CEO de Better Ride, y Darvin Otero, director de tecnología de Better Ride, ambos son socios fundadores de esta nueva aplicación de transporte comandada desde su teléfono. La nueva app fue desarrollada en Estados Unidos con una inversión que supera el millón de dólares y lanzada recientemente en el país.

Garay explica que una de las características que la hacen diferente a otras plataformas de transportes es su visión social y de apoyo al cooperativismo, de manera que pueden convivir tanto conductores de vehículos particulares como de taxis amarillos.

"Pensamos en cómo hacer diferente la aplicación y decidimos que la comisión para el conductor no debe ser alta, en algunos casos llega a ser hasta del 38 %. Nosotros tenemos un compromiso social y queremos impulsar que los conductores se organicen y tengan un empleo con buenos ingresos", dijo Garay.

De esta manera, uno de los primeros cambios que plantea Better Ride de cara a su competencia es que funciona mediante una membresía mensual de $90, una vez completada con los viajes, el resto es ganancia del conductor. Pero si por alguna razón el conductor no llega a completar la membresía, la comisión de la aplicación solo será del 10 % de su ingreso. En consecuencia, las tarifas para los usuarios también son más competitivas. Para el caso, su valor por kilómetro recorrido es de $0.26 y por minuto de $0.06, explica Otero.

La aplicación arrancó con 500 conductores aprobados por el equipo de Better Ride, todos cumplieron con los requisitos de ley y presentaron su registro policial en limpio. Los vehículos para ofrecer transporte son los que cuentan con matrícula de 2007 en adelante. La solicitud por parte de los conductores ha sido grande, tanto que el equipo de reclutamiento tuvo que expandirse previo al lanzamiento.

La meta es generar 6,000 empleos nuevos con rangos de salarios superiores al promedio local.

Otero explicó que según sus estudios de mercado de transporte por aplicaciones, el país tiene un potencial de generar entre $120 a $150 millones al año en transacciones. Mientras que solo en el área metropolitana este flujo podría rondar los $6 millones mensuales. En promedio se estima el potencial de 25,000 viajes al día.

Actualmente, la plataforma tiene concentrados a sus conductores en la zona central, pero esperan que muy pronto se extienda a grandes ciudades, como Santa Ana y San Miguel.