Logran acuerdo para subir salario mínimo

El Gobierno chileno logró un histórico acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la central sindical más grande del país suramericano, para aumentar el salario mínimo en un 14.3 %, el reajuste más alto en 25 años.

El anuncio concluye más de seis años de infructuosa relación entre la CUT y los gobiernos anteriores.

"En los últimos 4 años no solamente no se llegó a acuerdo, sino que prácticamente no existieron negociaciones o consultas con las organizaciones de trabajadores. Nos parece que estamos haciendo una diferencia importante, que es de reconocimiento del mundo sindical, de reconocimiento de la CUT como la organización más representativa de los trabajadores de Chile", afirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Según el acuerdo, para agosto de este año el salario mínimo alcanzará $470 mensuales, superando los $480 en caso que el índice de inflación a 12 meses supere el 7 % a diciembre de 2022.

"A los dirigentes (de la CUT) agradecemos la disposición para poder buscar un buen punto de acuerdo, tanto para los más de 800,000 trabajadores que en nuestro país están ganando un salario mínimo, como asimismo para todas aquellas asignaciones o subsidios que se reajustan a consecuencia del porcentaje de cual también se reajusta el salario mínimo", señaló la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

El proyecto de ley que impulsa el aumento ingresará al Congreso a fines de esta semana, incluyendo el aumento salarial, asignaciones familiares y beneficios adicionales por la canasta básica.