Los 3 factores que amargan al sector lácteo

Los salvadoreños orientan una considerable cantidad de su gasto mensual a lácteos, los cuales han incrementado en las últimas semanas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha intensificado controles en fronteras y aunque niega encarecimiento y escasez por la medida, los distribuidores dicen lo contrario.

El año pasado, el MAG confirmó que el quesillo procedente de Nicaragua contiene formalina, un componente químico dañino para la salud, por lo que aumentó los controles en la frontera El Amatillo, en La Unión. Hace una semana, los distribuidores denunciaban escasez por la medida; sin embargo, el MAG lo desmintió.

"Dicen que el incremento es porque el producto nicaragüense no está entrando. El queso duro blando, en comparación a enero del año pasado, ha tenido un incremento de $1 la libra, aparte de eso, es que está escaso, yo tengo que reservar mi pedido hoy y me lo dan en tres días", dijo el distribuidor de lácteos en San Miguel Otmaro Girón.

Por ejemplo, en la plaza de Santa Rosa de Lima, la libra de queso duro ha llegado a costar hasta $5.50, cuando en diciembre era de $3.50.

El informe diario de productos agropecuarios del MAG detalla que, hasta el 5 de enero, en oriente la libra del queso duro blando había subido 33 % y el quesillo 35 %, en comparación a noviembre de 2021. Las alzas de los precios han sido en todo el país, pero en algunos municipios son mayores.

El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) pidió al MAG ejecutar los muestreos de los lácteos de forma ágil en las fronteras para normalizar los precios de los quesos. "Qué bien que el Gobierno tome las medidas de carácter fitosanitarias y contribuya a fortalecer la producción lechera de este país, pero también escuchamos la posición de los transportistas quienes reportan retención de los productos, entonces esto sí viene a afectar los bolsillos de la población", dijo el director de la entidad, Danilo Pérez.

queso nacional está caro

Pero no solo el queso nicaragüense está caro, los ganaderos aseguran que ante la menor entrada de quesos y leche, la demanda de la leche nacional ha subido, pero los ganaderos no han podido suplirla.

"La escasez de leche ha sido grande y mucha gente ha venido a buscar pero el problema es que no tenemos la cantidad de leche suficiente para abastecerlos", indicó Magdalena Hernández, gerente general de la Asociación Cooperativa Los Fonchanos de R.L.

Este sector también afronta el alza de los precios de los insumos para alimentar el ganado. A finales del año pasado, los ganaderos reportaron incrementos en productos como la soya y el maíz. Las vitaminas y fertilizantes para producción de sorgo también han subido.

"Los insumos para la producción de concentrado están exageradamente altos, por ejemplo el quintal de harina de soya ahorita la estamos comprando a $30.50 y en 2020 la comprábamos lo mucho a $25; el quintal de maíz amarillo lo comprábamos hasta $14.50 y ha llegado a $20.50, el afrecho de trigo de $13 ha pasado a $18.50 (...) la sal común costaba $6 y ahora de $11 a $12. La pastilla de cuajo también ha subido", explicó.

En 2021, ganaderos a escala nacional afirmaron que venderían su ganado ante los altos costos para alimentarlo, esto ha provocado que se esté produciendo menos leche y que el precio de la botella en el sector informal haya subido.

"La industria de lácteos han buscado leche desesperadamente porque no hay en el mercado pero la razón no es porque los ganaderos no quieran sacar, la mayoría de ganaderos han vendido sus propiedades", expuso Hernández.

"No es intención del ganadero sino de la inflación de la economía del país. El alza de los insumos es la que nos está matando más, nos entran unos centavos más pero nos toca erogar a nosotros el doble. Tenemos un mejor ingreso, pero un mayor gasto", manifestó Mateo Rendón, directivo de la Cooperativa Ganadera de Oriente de R.L.

Importaciones históricas

En noviembre, la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE) denunció que la importación de productos de Nicaragua "se había disparado como nunca en la historia". "Normalmente crecían un máximo de 9 % anual, en este gobierno al 50 %, nos han inundado de una manera terrible", dijo el presidente de PROLECHE, Alfonso Escobar, en ese momento.

El ganadero Mateo Rendón, coincide en el aumento de las importaciones. "El caos se hizo peor en estos dos años de Bukele porque se duplicó la importación de Nicaragua, eso ha hecho que nuestras ganaderías no sean rentables (…) Las ganaderías han venido en disminución. Casi el 50 % del ganado productor se ha perdido", aseguró.

Con el aumento de controles, el ministro de Agricultura, David Martínez, aseguró que la cantidad de quesillo que ha ingresado al país, "es prácticamente la misma que ha entrado históricamente".

"La disminución es de un 6.5 %, pero no se ha dado porque estemos limitando la importación sino porque hay un tema de escasez en Nicaragua", aclaró Rendón.

Las Pupusas han subido

Las pupusas, que son un alimento primordial en la dieta de los salvadoreños, también han subido.

En San Miguel, las pupusas han pasado de $0.50 a $0.60. "El precio del quesillo se ha disparado y no las podemos seguir dando al mismo precio", declaró Marina Márquez, propietaria de una pupusería en la colonia Ciudad Pacífica.

En Usulután, algunas pupuserías han subido el precio hasta $0.20 en las pupusas de especialidad. La de camarón con queso pasó de $0.65 a $0.85, en el caso de las de queso, queso con loroco y queso con jalapeño pasaron de $0.50 a $0.75.

"Hay aumento de precio del quesillo por mayoreo de $2 pasó a $2.30. Lo otro que también está caro es el loroco y eso hace que tengamos que aumentar el precio", dijo Miguel Reyes, de la pupusería del baipás en Usulután. Además, las pupuserías son identificadas como amplias generadoras de empleos en El Salvador.

"Se dice que el sector de las pupuserías genera alrededor de 300,000 empleos, entonces es importante ir teniendo los datos de cómo esto va impactando, ya se ha reportado que las pupusas están más caras", indicó Nelson Martínez, coordinador jurídico del CDC.

Las pupuseras afirmaron que han perdido clientes por la decisión de subir los precios. Cabe mencionar que en todos los departamentos aún hay comerciantes que mantienen el precio y tamaños del producto para que esto no les suceda.