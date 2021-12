Los 5 problemas fiscales que enfrenta El Salvador

Uno de los talones de Aquiles que ha afrontado históricamente el país, además del bajo crecimiento, ha sido la situación fiscal. El excesivo gasto que implica a la larga una mayor necesidad de financiamiento ha llevado a que al deuda pública del país alcance cifras récord este año, superando el 85 % del Producto Interno Bruto (PIB).

A ello se suma que solo el pago de intereses por la deuda se vuelve cada vez más pesada para el Estado. Al tercer trimestre del año el pago por intereses sumó más de $1,000 millones (un 22 % más que en 2020).

La necesidad de buscar un rumbo para poder bajar esa cifra y reducir el gasto es uno de los mayores retos que tiene que afrontar Hacienda, sobre todo porque esta situación afecta la calificación crediticia del país y buscar fondos para hacer frente a las necesidades se vuelve cada vez más difícil.

En julio pasado la agencia calificadora Moody's rebajó la nota soberana de El Salvador de Ba3 a Caa1, que es considerada como "bono basura", es decir con alta probabilidad de impago.

El país ya había tenido esa nota anteriormente en abril de 2017 cuando el Gobierno dejó de pagar intereses de la deuda previsional; pero esta vez la rebaja se dio según la calificadora por que no existe un rumbo claro de cómo se van a financiar y hacer frente a los pagos.

Fitch mantiene la nota de B- pero afianzó la perspectiva negativa. Y en una reciente entrevista, Richard Francis, analista de la agencia calificadora, señaló que "El mercado está pensando como nosotros: pusimos una perspectiva negativa en abril y no hemos cambiado la perspectiva, con una calificación de B- que es ya bastante bajo", aunque detalló que pueden revisar o cambiar la calificación en cualquier momento.

Mientras que Standard & Poor's también bajó la perspectiva de la nota del país en octubre pasado. La agencia revisó desde "estable" a "negativa", debido a un aumento en las necesidades de financiamiento. La nota soberana la mantuvo en "B-".

"El déficit fiscal y la deuda salvadoreñas se mantendrán altos a pesar de una fuerte recuperación económica, lo que sostendrá las grandes necesidades de financiamiento del Gobierno", dijo en un comunicado S&P.

Además la agencia señaló que "la perspectiva negativa refleja una posibilidad de al menos una en tres de una rebaja en los próximos seis a 18 meses si el Gobierno no logra un progreso adecuado para llenar su sustancial brecha de financiamiento en los próximos años".

Las bajas calificaciones no solo afectan al Gobierno Central, sino que también afectará a entidades del sistema financiero. "Por ejemplo, las AFP tienen inversiones en bonos y deuda de El Salvador, que después de esta calificación van a caer los precios y por lo tanto impactará en la valorización que tienen estas instituciones como bancos y fondos de pensiones", explicaba la economista Tatiana Marroquín.

Pendiente

En la búsqueda del acuerdo perdido

Todos los organismos sin excepción hablaron de la necesidad de que el país contara con un acuerdo de servicio ampliado con el Fondo Monetario (FMI) que daría un respiro a las necesidades de financiamiento y marcaría el rumbo para una disciplina fiscal. De este acuerdo se habla desde 2020 cuando El Salvador salió a colocar $1,000 millones en deuda pública y se oficializó en marzo pasado. Y aunque se esperaba que se concretizara de forma rápida, varias acciones socavaron su negociación. El primero fue el golpe a la Corte Suprema de Justicia y el tiro de gracia, fue la adopción del bitcóin.

El FMI fue uno de los más fervientes opositores a esta medida. “El problema es cuando amarras el destino de la economía a este activo pues para ser moneda tiene que ser ampliamente aceptado”, dijo Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Además en la revisión del capítulo IV señalaron su inconformidad con esta medida. Bien dijo Jaime Reusche, analista de Moody's que la adopción del bitcóin no impactaría, siempre y cuando no afectara la negociación con el FMI, y si afectó, es por ello que la nota soberana cayó. Además no hay visos a corto plazo que se retomen las negociaciones.

Corto plazo

Hay fuertes problemas de liquidez

Las necesidades de financiamiento son cada vez mayores y las advertencias han llegado para señalar que el Gobierno tiene que hacer frente no solo al funcionamiento del aparato estatal, sino también a los pagos de vencimientos de deuda. Como los $400 millones en LETES que deberá pagar en marzo y los $800 millones en eurobonos a los que tendrá que hacer frente en enero de 2023.



Moody's señalaba recientemente que El Salvador está entre las naciones con mayor grado de “vulnerabilidad externa”. Es la más alta en la región y de las más altas en América Latina, tiene el doble de Costa Rica y Bolivia; y está casi al mismo nivel de Argentina, por su alto endeudamiento y pocas opciones de financiamiento.

La situación de liquidez de El Salvador ha sido un tema recurrente, sobre todo para cerrar al año y sobre todo después que el Gobierno saliera en varias ocasiones al mercado interno por deuda a corto plazo y no lograra colocar lo que había estimado y que varios proyectos no se ejecutaron por falta de fondos. En enero se espera que se realice una emisión de deuda por $1,000 millones, a una tasa de 6.5 % (y en bitcóin) sería la primera de su tipo.

Cada vez más alto

Un endeudamiento histórico

La deuda pública llegó a los $23,347 millones hasta octubre pasado, llegando a un 85 % del PIB. Solo en el periodo de Nayib Bukele esta se ha expandido un 25 %. Un análisis de FUSADES señala que el gasto al tercer trimestre del año subió $1,202.5 millones (24.5 %) más que durante enero-septiembre de 2019. “Para comparación, durante enero-septiembre de 2019 el gasto solo se expandió 1.3 %”, puntualiza.

Comparando el gasto con el mismo período de 2020, el rubro que más se expandió fue el pago de intereses que aumentó $190.7 millones (22 %); seguido de las remuneraciones que tuvieron un incremento de $186.2 millones (8.7 %).

Según dijo Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la Asociación nacional de la Empresa Privada (ANEP) ninguno de los cuatro gobiernos anteriores tomó más de $4,500 millones de deuda en sus quinquenios y en seis meses la Asamblea Legislativa ha aprobado más de $7,000 millones en deuda.

A ello se sumarán los $1,000 millones en deuda que se emitirán en enero próximo, según anunció el presidente, Nayib Bukele, para crear la ciudad bitcóin y $1,600 millones en titularizaciones.



A corto plazo

Tarjeta de crédito está al límite

La tarjeta de crédito del Estado, es decir la deuda a corto plazo por la que se paga entre un 7.0 y un 7.5 % por préstamos por menos de un año (LETES CETES), ha rozado el límite de Ley y ha superado los $2,300 millones. Hasta el cierre de esta nota se habían convocado 29 emisiones de LETES, y la última colocación de CETES de esta última semana (por $50 millones) se canceló.

Incluso por primera vez el gobierno hizo una emisión de $500 mil en este mercado, que ha sido, según los economistas la alternativa ante la falta de financiamiento externo.

Para el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI,) Ricardo Castaneda, este año “se ha incrementado la deuda interna, ya que el Gobierno ha estado utilizando más la colocación de Letes y Cetes porque prácticamente no ha podido hacer uso del endeudamiento externo”.

Según FUSADES el gobierno deberá pagar en 2022: $329.1 millones de vencimiento de LETES en marzo; y en agosto $205.7 millones en CETES, al igual que en septiembre pagará $198.2 millones y $314 millones en octubre. “Aparte de los montos a pagar en los otros meses”, indica la Fundación.

Mal clima

Temor de impago eleva el riesgo país

Hasta el 22 de diciembre, el riesgo país se había duplicado respecto a la misma fecha de 2020.

El Salvador mantiene el tercer lugar con el EMBI, más alto de América Latina y el crecimiento de este indicador es continuo y rompe récord cada día. Es decir, que desde que se mide en 2007, jamás había estado en los niveles que está actualmente y que es un parámetro para saber que tan riesgosa es la deuda. Además, ningún otro país de América Latina, muestra esta tendencia alcista. El economista Ricardo Castaneda, dijo que “si El Salvador saliera en estos momentos a colocar bonos en los mercados internacionales la tasa (de interés) que pagaría sería entre en un 14 % o 15 %, cuando debería de ser entorno a tasas de interés de 5 % o 6 %”.

En 2020 cuando El Salvador colocó los $1,000 millones en bonos a una tasa de 9.5 %, el EMBI se situaba en 7.85 %, 7 puntos menos que en la actualidad, lo que podría indicar que la tasa superaría el 16 %.

“Se aprecia cómo cada uno de los acontecimientos nacionales que implican un atentado a la democracia, el debilitamiento institucional o mayor endeudamiento, han deteriorado cada vez este índice de riesgo”, dice FUSADES.