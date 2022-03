Los azucareros expresan que eliminar arancel dañará al sector

Los productores de caña y la agroindustria azucarera advirtieron que la eliminación del arancel a la importación del azúcar durante un año tendrá un impacto negativo en este sector. La medida forma parte de un paquete de disposiciones aprobadas por el parlamento salvadoreño el domingo anterior para enfrentar el alza de precios de algunos productos.

"La ley aprobada, deja al sector de productores de caña de azúcar, de trabajadores agrícolas e industriales, transportistas e ingenios, expuestos a la volatilidad del mercado internacional del azúcar ya sus distorsiones, provocadas por los países desarrollados que exportan azúcar subsidiada", expresó la agroindustria azucarera en un comunicado difundido ayer.

De acuerdo con la ley especial de combate a la inflación que se aprobó, el arancel del 40 % a la azúcar refinada, azúcar cruda y azúcar con aromatizante queda eliminado hasta marzo de 2023.

Este producto está sometido a un régimen especial de acuerdo con el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, por lo que su comercio no se ha liberado ni entre los mismos países centroamericanos.

"La medida causará daños significativos al sector, puesto que el azúcar del mercado nacional está producido y listo de acuerdo con las especificaciones nacionales, por lo cual no se puede destinar a la exportación", remarcó este sector.

Entre estas especificaciones están el que el producto sea fortificado con vitamina A y envasado para su venta en el mercado local. Según explican, la producción de la zafra que está por concluir ya incluye el azúcar que el mercado interno demandará este año, además de una reserva estratégica adicional equivalente a 45 días de consumo "razón por la cual no existe desabastecimiento de azúcar ni fluctuaciones constantes de precios".

"Cada quintal que dejamos de vender de azúcar blanca y refinada impacta a la industria azucarera del país", detalló Luis Bettaglio, presidente de Asociación ASPROCAÑA. A nivel local el quintal se vende a $27.50, mientras que a nivel mundial cuesta entre $18 y $19 el quintal, en un año que ha "sido excepcional" por las heladas en Brasil.

"El precio que mantiene al productor y a los ingenios es el del mercado de consumo interno, y si ponen un decreto donde la bajan el arancel nos va a meter Guatemala esa azúcar y vamos a perder ventas internas. Es mortal", subrayó Bettaglio. "Creo que lo tienen que analizar mejor. Cualquier azúcar que entre perjudica, va a ser trágico para la agroindustria azucarera".

Este cultivo y su posterior procesamiento genera 50,000 empleos directos en el país, a los que se suman otros 150,000 indirectos.

"La ley aprobada recientemente, no considera la situación internacional que afecta a la agroindustria azucarera, derivado del incremento de todos los insumos importados para su desarrollo, tales como combustibles, fertilizantes, insumos agrícolas, insumos industriales y demás", dijeron las organizaciones en el comunicado.

Por lo anterior, el sector pidió a los órganos Ejecutivo y Legislativo a reconsiderar la medida para que no se permita importaciones de azúcar "a menos que exista un desabastecimiento en el mercado para el consumidor".

En 2021, El Salvador solo importó $55,590 en productos derivados de la caña de azúcar.

Productos

La ley especial aprobada también incluye a productos como la leche, papas, tomates, cebollas, repollo, chiles, frijoles, maíz, harina de trigo, harina de maíz entre otros.

"Muchos de los productos que se plantean como cebolla, chile, frijol, harina de maíz, naranja, papa, plátanos, repollo, tomates, viene de Centroamérica y con Centroamérica no hay aranceles, solo se paga el IVA, entonces no le pueden quitar algo que no existe. Además hay otros productos como el maíz, que ya hay medidas de contingentes que siempre se aplican, no es nuevo", detalló el economista Luis Membreño.

Debido al tratado para la integración económica de Centroamérica, los productos que se originan en la región no pagan aranceles, que son los impuestos a la importación. Por ejemplo, en el caso de las cebollas, de los $9.8 millones importados el año pasado, $5.1 millones eran de Centroamérica; y de los $24 millones que se importaron de leche, el 83.3 % procedía de Costa Rica.