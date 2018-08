Los modestos primeros trabajos que tuvieron estos 5 multimillonarios

Getty /BBC No te imaginas cuáles fueron los primeros empleos de estos multimillonarios.

Son ricos y famosos. Sus fortunas son multimillonarias y son referentes en sus áreas creando influencia más allá de sus negocios.

Pero no todos nacieron en cuna de oro. Muchos tuvieron como su primer trabajo tareas bastante comunes.

¿Te imaginas a un multimillonario preparando hamburguesas o repartiendo diarios?

A continuación te contamos cuáles fueron los primeros trabajos cinco de las personas más ricas del mundo.

1. Jeff Bezos

BBC

El fundador de Amazon se convirtió el pasado marzo en "cien mil millonario" , la primera persona en la historia en acumular una fortuna que alcanza los 12 dígitos.

Bezos cuenta con una fortuna estimada en US$112.000 millones , según los cálculos de la revista Forbes.

Nacido Albuquerque, Nuevo México hace 54 años, la persona más rica del mundo trabajó haciendo hamburguesas en la popular cadena de comida rápida McDonald's.

"En mi primera semana de trabajo, un dispensador de ketchup montado en la pared, de casi 20 litros, se abrió y el contenido alcanzó cada grieta de la cocina", cuenta Bezos en el libro "Oportunidad de oro: carreras notables que comenzaron en McDonald's" de Cody Teets.

"Como yo era el chico nuevo, me dieron la tarea de limpiar. '¡Ponte en marcha!', me dijeron", continúa.

"Puedes aprender a ser responsable en cualquier trabajo, si lo tomas en serio. Aprendes mucho cuando eres adolescente y trabajas en McDonald's. ¡No subestimes el valor de eso!".

2. Warren Buffett

BBC

El estadounidense Warren Buffet, de 87 años, es conocido como el "Oráculo de Omaha".

Considerado uno de los inversores más exitosos , es el tercer hombre más rico del mundo con una fortuna de US$84.000 millones , según Forbes.

Buffett dirige Berkshire Hathaway, que a su vez es dueña de más de 60 empresas, entre ellas la aseguradora Geico y el fabricante de pilas Duracell.

Desde pequeño estuvo influenciado por el mundo de las inversiones ya que su padre era corredor de bolsa.

Cuando tenía 13 años, para ganar un poco de dinero, Buffet trabajó repartiendo diarios para The Washington Post.

3. Amancio Ortega

BBC

El español Amancio Ortega es el dueño de Inditex, conglomerado empresarial cuya principal marca es la cadena de ropa Zara.

Su fortuna ronda los US$70.000 millones , ubicándose en el sexto lugar en el ranking mundial, según Forbes.

Amancio Ortega tiene 82 años y se crió en una familia humilde en Galicia por lo que tuvo que dejar sus estudios y a los 13 años consiguió su primer empleo como vende dor de camisas en La Coruña .

"Mi universidad es mi profesión. Mi trabajo es la dedicación plena. Al hablar de mi trayectoria se repite mil veces que empecé a trabajar a los 13 años. Es verdad, pero no se añade que, como no podía hacerlo todo, no estudié lo suficiente. Ahora lo echo en falta", dice Amancio Ortega en el libro "Por qué unas tiendas venden y otras no", de Luis Lara y Jorge Mas.

4. Michael Bloomberg

BBC

El estadounidense Michael Bloomberg, de 76 años, es conocido por sus inversiones y porque fue alcalde de Nueva York.

En 1981, cofundó Bloomberg LP, una compañía periodística que también ofrece información financiera.

Su fortuna es de unos U$S50.000 millones , de acuerdo a Forbes.

Bloomberg trabajó como encargado en un estacionamiento para pagar la matrícula en la Universidad Johns Hopkins.

"Elijan un empleo en donde les guste estar y luego trabajen como locos", aconsejó el empresario a los graduados de la Universidad Villanova de Florida, EE.UU., en un discurso en mayo de 2017, citado por CNBC.

5. Jack Ma

BBC

El chino Ma Yun, conocido como Jack Ma, es uno de los hombres de negocios más exitosos del planeta.

Tiene 53 años y es el fundador de Alibaba , una compañía de comercio electrónico basada en China. Tiene fortuna de US$39.000 millones , según Forbes.

Cuando era muy joven estudió inglés y se recibió de maestro. Y uno de sus primeros trabajos era dar paseos a turistas en su ciudad natal Hangzhou, Zhejiang, China.

La historia de Jack Ma es muy particular, ya que vivió una serie de fracasos y rechazos en su vida laboral.

En una entrevista con la agencia Bloomberg , el empresario reveló que no aprobó el examen de ingreso a la universidad en tres ocasiones.

Y que una vez que descartó la idea de ingresar a la universidad, se presentó a 30 empleos diferentes y en todos fue rechazado.

Ma cuenta que incluso se postuló a un puesto en la cadena de comida rápida KFC cuando llegó a su ciudad.

"Veinticuatro personas se postularon para el puesto. Veintitrés fueron aceptados. Yo fue el único tipo que no", contó.

Pese a las repetitivas dificultades, Ma supo sortear los obstáculos y crear un imperio. En la actualidad es conocido por dar consejos en sus conferencias.

"Cuando luchas por tu sueño es cuando tendrás éxito, no cuando luchas por las ambiciones de otros".

Y "los sueños llegan lejos cuando se hacen en equipo" , dijo en octubre pasado en la Universidad La Salle en Filipinas.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.