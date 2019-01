MARN: buque Guazapa es un riesgo inminente

Un informe técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) determinó en octubre de 2018 que el buque MT Guazapa I representa un riesgo inminente para el puerto de La Unión Centroamericana y para los ecosistemas marinos del golfo de Fonseca, por lo que urgió a su desguace lo más pronto posible fuera del territorio salvadoreño.

Dicho buque de combustibles, propiedad de la sociedad panameña Guazapa, se encuentra varado en el puerto de La Unión desde octubre de 2015. El barco ya presenta daños, según un informe elaborado por personal de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP).

"Se recomienda que el buque Guazapa I sea retirado del puerto de La Unión Centroamericana y que sea trasladado fuera de las fronteras nacionales para el desguace en instalaciones aprobadas para este tipo de actividades (...) previa reparación de la nave para devolverle su capacidad de navegabilidad", indica el documento al que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso por medio de una solicitud de acceso a información.

En una carta dirigida por la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, al presidente de la AMP, René Hernández, fechada el 31 de octubre de 2018, la funcionaria manifestó que el desguace de una embarcación requiere de un permiso extendido por ese ministerio, al tiempo que manifestó que el astillero FORMOSA, seleccionado por Guazapa para realizar el desguace, "no cuenta con permiso ambiental" para realizar la actividad.

"El desguace no puede ni debe llevarse a cabo en dicho sitio bajo las condiciones actuales, ya que no cuenta con instalaciones adecuadas para el desmantelamiento y manejo de residuos, lo cual conlleva un alto riesgo de ocasionar daños ambientales significativos y efectos perjudiciales a la salud de los trabajadores y población aledaña al sitio", dice la misiva.

El desguace fue propuesto por Jorge González Segura, representante legal de la empresa propietaria del buque, en julio de 2018. Esta fue admitida en agosto del mismo año por la AMP, entidad que programó una serie de inspecciones técnicas para determinar las condiciones de navegabilidad de la nave y para verificar el astillero FORMOSA. Sin embargo, a principios de octubre del año pasado, González presentó un escrito solicitando de manera urgente la autorización para desarmar el barco, ya que este se había "escorado a estribor debido a la filtración de agua, producto del deterioro de la parte externa de la nave".

El consejo directivo de la AMP autorizó el desguace del buque el 3 de octubre pasado "por haber perdido su condición o habilidad para navegar, representar un inminente peligro para la navegación y para la infraestructura portuaria en la que se encuentra atracado", según copia de la resolución 150/2018, a la que LA PRENSA GRÁFICA accedió por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En dicha resolución, la máxima autoridad de la AMP destaca que "la plancha de cubierta se encuentra en un estado avanzado de corrosión, que en el pique de proa los mamparos s encuentran con un grado de corrosión que permiten el ingreso de agua hasta el cuarto de cadena, no funciona el timón de mando, dado que, al girar la rueda de gobierno, no se observa en el medidor de ángulo ningún movimiento", entre otras observaciones.

Según fuentes conocedoras del tema, y que fueron consultadas para este artículo, el barco no tiene navegabilidad y tiene problemas en el casco, es decir, que se puede hundir, "es como un carro sin motor y dirección", sus máquinas no tienen funcionalidad, explicaron. Esta misma observación la hizo el MARN en su informe: "El buque no cuenta con motores funcionales, no tiene navegabilidad. En un posible escenario de maniobras el buque podría continuar a la deriva hasta encallar en la isla Zacatillo o en la zona de piedras hundidas, fuera del área del canal. En las maniobras iniciales, sin la potencia de remolque adecuada, el buque Guazapa I podría quedar encallado en la zona del canal, obstaculizando el acceso al puerto CORSAIN y al puerto de La Unión y por consiguiente el paso del transporte marítimo". Reflotar un buque hundido tiene costos muy elevados.

Por otra parte, en la misma resolución, la AMP determinó que el astillero FORMOSA "no cuenta con los servicios básicos como electricidad, servicios sanitarios, recintos bajo techo, y que sus infraestructuras y equipos presentan alto grado de deterioro, asimismo que el muelle se encuentra en condición critica y presenta un alto grado de riesgo de fallo". Pese a esta conclusión, el consejo de la AMP autoriza el desguace en ese lugar.

El MARN advirtió a FORMOSA que hacer una actividad para la que no tiene autorización constituye una infracción a la ley. La entidad declinó supervisar un desguace en las condiciones planteadas por la AMP.