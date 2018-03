MH contrae $1,305 millones en deuda de corto plazo

Lee también

En 2016, el Gobierno adquirió nueva deuda por $1,305.8 millones, para pagar a corto plazo. Esta cantidad es la más alta desde 2009 para un solo año. El fisco ha empleado la mayor parte de este dinero que se ha usado pagar otras deudas acumuladas.El Gobierno contrae deuda de corto plazo con la venta de Letras del Tesoro (LETES), papeles que Hacienda entrega a inversionistas con la promesa de recuperar su dinero más un margen de ganancia. El tiempo que se tarda el fisco en pagarles lo prestado puede ir de tres meses a poco menos de un año.Según cifras oficiales, entre enero y diciembre del año pasado, Hacienda recolectó $1,305,836.40 en LETES. La ganancia que ha ofrecido a los inversionistas se mantuvo en 6.5 % desde mediados de abril.Los meses en los que más dinero captó el fisco debido al endeudamiento de corto plazo fueron julio, con $213.79 millones, y diciembre, con $200 millones.Entre lo que sale a pedir prestado el Gobierno y lo que tiene que pagar para mantenerse al día queda el saldo de LETES. Hasta diciembre, ese saldo cerró en $1,072,556.50. Esta es la cantidad que el Gobierno está pendiente de cancelar.Los principales acreedores de LETES son los bancos y las AFP. Ellos son el mercado inmediato al que puede acceder el fisco cuando necesita dinero de emergencia, y ocupa las LETES como una tarjeta de crédito.Pero desde que el año pasado las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s aumentaron el riesgo del Estado salvadoreño, su calificación como pagador se ha deteriorado. Esta situación tiene un efecto de contagio sobre las entidades financieras, que no pueden estar muy arriba del país, donde operan en términos de calificación. Si han acumulado muchos papeles de deuda del Estado, entonces también su propio riesgo va subiendo.Carlos Cáceres, titular del MH, espera que el partido ARENA dé los votos necesarios en la Asamblea Legislativa para autorizar una colocación de $650 millones en deuda de largo plazo. Son bonos, no LETES. El plan del ministro de Hacienda es ocupar un crédito puente de $550 millones –que ya comenzó a utilizar– más esos $650 millones que esperan, para reducir la cantidad de LETES. “Yo realmente lo que quiero es bajarle la responsabilidad a los bancos hasta un nivel tal que no les afecte tener riesgo con el país”, hasta unos $500 millones, explicó Cáceres en una entrevista de diciembre pasado.