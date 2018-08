MINEC buscará pactos comerciales con China sin pasar por Asamblea

El Ministerio de Economía (MINEC) analiza qué mecanismo utilizar para firmar pactos comerciales con la República Popular China sin pasar por la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Taiwán seguirá en vigor, según manifestó ayer la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez.

"Tengo que hacer un esfuerzo extraordinario, me da un poco de temor ir a la Asamblea, así que vamos a tener que buscar una negociación unilateral para ver la posibilidad de exportar y que nos den algunas condiciones buenas de manera unilateral para no ir a la Asamblea a generar ruido", adelantó Rodríguez sobre las negociaciones que están por iniciar con el país asiático, en la entrevista de TCS.

Pero de ser necesario, "para obtener beneficios arancelarios para los productos salvadoreños y aprovechar el mercado chino", no descarta ir al parlamento, aunque demandó que el tema no se politice. La semana pasada, el Gobierno de El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, y las estableció con la República de China Popular. Luego, el MINEC declaró que el TLC quedaría sin efecto en seis meses.

Ante ello, la Asociación Azucarera pidió al MINEC no recurrir al mecanismo de denuncia del TLC, es decir, el mecanismo que el mismo instrumento consideró para cesarlo en un plazo de seis meses.

Por su parte, el presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Marvin Melgar, expresó la semana pasada que no comparten la decisión del Gobierno porque fue inconsulta, prematura y los tomó por sorpresa. "Lo que nosotros solicitamos es que este TLC no se denuncie para mantener las preferencias arancelarias principalmente en el tema de la azúcar", agregó. "En el caso de China, queremos conocer de parte de las autoridades cuáles son las oportunidades con esta nueva relación diplomática. Y en perspectiva de eso la creación de un TLC, porque ahorita no tenemos beneficios arancelarios para ir a China", comentó Melgar.

Ayer, la ministra de Economía sostuvo una reunión con la gremial de azucareros para abordar este punto. "Hay países que han terminado sus relaciones diplomáticas con Taiwán, pero han mantenido vigente el tema comercial. Nos vamos a reunir con la ministra (de Economía). Me imagino que será para manifestarnos que van a mantener el TLC con Taiwán, o al menos eso esperamos. Sin embargo, no sabemos totalmente cuál será la posición de ellos (MINEC)", comentó Mario Salaverría, presidente de la Asociación Azucarera, previo al encuentro.

Rodríguez expresó que el TLC queda en reposo al menos hasta la siguiente zafra. "Con la responsabilidad que tenemos de no impactar para nada el comercio, sino fortalecer el mismo, no vamos a tomar una decisión que lesione sin asegurar mejores oportunidades para cualquier producto; y la azúcar es uno de los principales productos", planteó la funcionaria.

"No vamos a hacer en este momento una denuncia hasta asegurar el camino de este destino sustituido a través de China con las condiciones que tenía el sector (azucarero), lo que significa buscar oportunidades para este y otros productos, sobre todo agrícolas", reafirmó.

Uno de los planteamientos del MINEC es que China "absorba" las condiciones comerciales que El Salvador había negociado con Taiwán "se va a hacer el proceso de denuncia del TLC", anticipó.

La funcionaria adelantó que la propuesta que harán a China es negociar un acuerdo de alcance parcial, que es más breve que un TLC. "En este primer momento vamos a avanzar en una negociación unilateral buscando algunos privilegios a nuestros productos; en un segundo momento, después de las discusiones con China valorar el acuerdo de alcance parcial mientras se hace un estudio de un potencial tratado", finalizó.