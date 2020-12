MINEC retrocede en nuevo formato para venta de combustibles

En un giro sorpresivo, el Ministerio de Economía (MINEC) pidió a la Asamblea Legislativa que derogue la ley que avala el cambio de la unidad que se utiliza actualmente en el país para la venta de los combustibles.

La cartera emitió un comunicado el jueves en el que exige al parlamento que se dé marcha atrás, cuando solo un día antes confirmó la modificación y aseguró que esta no traería ningún impacto en los precios y que no había “impuestos escondidos en este proceso”, según un comunicado enviado a los medios el 16 de diciembre.

“La decisión legislativa ha generado confusión en la población y podría esconder intereses oscuros por parte de los diputados para favorecer a particulares y afectar el bolsillo de los salvadoreños”, expresa el MINEC.

El pasado miércoles, el MINEC informó al público que a partir de junio de 2021 la nueva unidad a utilizar sería el litro, en lugar del galón. Incluso la ministra de Economía, María Luisa Hayem, dijo ese día a los medios de comunicación que desde octubre de 2019 se trabaja para hacer el cambio y que se habían organizado talleres para difundir la modificación, como parte de la implementación del Sistema Internacional de Unidades.

“Este es un proyecto en el que estamos desfasados más de 100 años. Quiero comunicarle a la población que nos estamos modernizando y dando cumplimiento a la ley. Esta medida que estamos tomando servirá para facilitar el comercio, para armonizarnos con el mundo”, aseguró la funcionaria.

Hayem dijo que este cambio era impulsado desde el Consejo Nacional de Calidad, el cual ella preside.

La norma en referencia es la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad, de acuerdo con el MINEC.

“Si la Asamblea no atiende este llamado en favor de los salvadoreños, corresponderá a la próxima legislatura eliminar esta ley”, publicó el MINEC ayer en su cuenta de Twitter.



