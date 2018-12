El Gobierno de El Salvador reconoció y premió al empresario Roberto Calderón por su trabajo para impulsar la industria turística en el país centroamericano, informó una fuente estatal. El Ministerio de Turismo (MITUR) entregó el Premio Nacional de Turismo 2018 a Calderón, quien es el actual presidente de la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR), según indicó dicha cartera de Estado en un comunicado.

La entidad gubernamental señaló que el premio es un "reconocimiento" a los 48 años de trayectoria del empresario y a su "destacada" labor por impulsar la industria turística en El Salvador.

De acuerdo con la fuente, el galardonado ha formado parte de diferentes juntas directivas de las principales gremiales turísticas, autónomas y empresariales del país, y es el fundador de la primera Escuela de Capacitación Turística (ESCATUR), ubicada en el puerto de La Libertad e inaugurada en 2016.

La iniciativa ha permitido rescatar a 250 jóvenes que viven en zonas vulnerables y quienes han sido capacitados en diferentes áreas, como atención al cliente, computación y cocina, apuntó el MITUR.

La fuente agregó que, año tras año, el Premio Nacional de Turismo es entregado a actores "claves del rubro", quienes a través de su trabajo han logrado "dinamizar el turismo, generar empleo y brindar nuevas oportunidades que contribuyen a potenciar al país como destino y a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños".

Los ingresos económicos por las actividades turísticas en El Salvador crecieron más de 204 % entre 2004 y 2017, según cifras estatales presentadas el martes.

Según el Ejecutivo, el turismo dejó al país en 2017 ingresos de $1,265.1 millones, "los más altos en los últimos 13 años", que equivalen al 5.1 % del Producto Interno Bruto nacional.

"Siempre he creído que el turismo es pasión y lo he hecho de la mejor manera posible. Tratando que desde cualquier trinchera que he estado promover a El Salvador como tal, porque el país tiene mucho potencial", afirmó Calderón.

