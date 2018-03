MITUR espera desarrollar el turismo en El Paisnal

Lee también

El Ministerio de Turismo (MITUR) presentó ayer el plan para desarrollar el municipio de El Paisnal como un atractivo, parte de un circuito que incluye otros lugares, como Tonacatepeque, Apopa, Guazapa, Aguilares y Soyapango. De acuerdo con las autoridades, la inseguridad y la violencia no serán un impedimento para potenciar la zona.“El tema para nosotros es que turismo se utilice como la gran prevención, que los jóvenes se inserten”, afirmó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte. Solo el año pasado se registraron 10 homicidios en El Paisnal, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal (IML). Al combinar los seis municipios que conforman el circuito Caña del Sol Cihuatán, los homicidios sumaron 463.Por su parte, José Héctor Lara, alcalde de la comuna, explicó que El Paisnal ha ido reduciendo sus estadísticas de violencia y que el año pasado hubo siete homicidios –aunque según el IML, fueron 10. Estos se originaron en otras zonas del país pero los cadáveres fueron abandonados en el municipio. De hecho, El Paisnal es de los municipios del circuito que registró menos muertes en 2016.El plan maestro que presentó el MITUR incluye un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el que se incluye “la inseguridad y la violencia”; empero, no hay ninguna línea de acción que aborde de forma directa el problema, aunque sí se involucran a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía de Turismo (POLITUR) en acciones como “mejorar el acceso y las conexiones internas del municipio, así como las vías de acceso con municipios aledaños”.Según Duarte, la PNC ya mantiene presencia en las rutas turísticas y en los eventos, mientras que la POLITUR se centra en municipios “con más valor agregado”, pero sí existe una coordinación, y en el caso de El Paisnal, la Policía de Turismo atiende la zona de Suchitoto, que está cerca.Otro reto que debe enfrentar el municipio es el bajo nivel de desarrollo de los servicios básicos. De acuerdo con los datos del plan, solo el 15.7 % de los hogares goza de la recolección de basura; además, solo 20.7 % tiene acceso a alcantarillas y saneamiento. Otro gran problema es que uno de cada tres hogares no tiene agua potable.El alcalde explicó que se va a trabajar en mejorar las condiciones y se espera que el plan ayude. El documento en sí no implica un aporte económico. Duarte aclaró que el MITUR deja la planificación pero corresponde a las comunas buscar fondos. Lara estima que se necesitarán entre $4 millones y $5 millones.Los atractivos que se espera explotar en la zona es la historia de la guerra, así como el martirio del sacerdote Rutilio Grande; además, atractivos naturales, como el río Lempa y la comida.“Tenemos la principal cooperativa donde se empaca el plátano y se produce mango, piña y caña de azúcar”, dijo el alcalde Lara.Duarte anunció que se creará una ruta del Padre Rutilio Grande en ocasión de la beatificación y que complementará el circuito Cañas del Sol Cihuatán.