MOP nombró a asesor de Vanegas como director en CEPA

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) nombró como director en la junta directiva de CEPA al asesor financiero del presidente de la institución, Nelson Vanegas. La cartera emitió el acuerdo n.º 866, el 5 de diciembre de 2017, designando en el cargo a Carlos Cócar Romano, pese a que este mantiene un contrato con la institución desde 2014.

Un día antes de la juramentación, que se llevó a cabo el 22 de diciembre pasado, la Unión de Dirigentes de Empresas Salvadoreñas (UDES) retiró su postulación mediante una carta que dirigió al ministro del ramo, Eliud Ayala. “Lastimosamente debemos retirar nuestra propuesta, por motivos laborales y de coyuntura de nuestro postulante”, dice en la misiva, que está incluida en un expediente del MOP sobre el proceso y al cual se accedió mediante una solicitud de acceso a información pública.

“Él no se juramentó. Hubo un acuerdo donde lo nombramos y se le requirió si iba a presentar la renuncia (en CEPA) y ante esta situación él renunció (al nombramiento como director)”, dijo Cristóbal Cuéllar, jefe del despacho del MOP, al ser consultado sobre el proceso de nombramiento de los dos directores del sector privado que llevó a cabo ese ministerio en 2017. El otro director que fue nombrado, Ricardo Ballesteros, fue propuesto por la Asociación Salvadoreña de Empresarios de Transporte de Carga (ASETCA), que es dirigida por Nelson Vanegas, presidente de CEPA, y en la que también es tesorero Emérito Velásquez, gerente general de la autónoma.

A Cuéllar se le preguntó cómo ocurrió esta situación, a lo que el funcionario respondió: “Sí supimos que tenía un vínculo laboral con CEPA, sí supimos después del nombramiento”, pero “la ley (de CEPA) no determina que ser miembro del Estado u ostentar un cargo público o ser empleado público es una causa de incompatibilidad para ejercer un cargo de director en CEPA”, declaró. “No le mandamos a decir retírese, en ningún momento, porque no teníamos sustento para hacerlo, es más, si él no hubiera renunciado, lo habríamos nombrado, porque no existe una prohibición”, aseveró. Según fuentes de la autónoma, Cócar es la “mano derecha del presidente de CEPA” en todo lo que se refiere a temas financieros y con ciertos procesos de licitación. La semana pasada, Cócar representó a la CEPA en un evento que organizó la CASALCO y en donde presentó un detalle de los proyectos de inversión en infraestructura para este año.

El asesor financiero fue contratado en la institución en julio de 2014. Su contrato asciende a $3,500 por servicios personales para brindar servicios de asesoría y de revisión de control operacional y administrativo. CEPA cuenta con mecanismos de control como la auditoría interna, contrata a una firma para una auditoría externa y también es auditada por la Corte de Cuentas de la República (CCR).