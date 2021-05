MOP retoma idea de anillo periférico

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dio a conocer que están trabajando en la factibilidad de un proyecto de transporte masivo y de un anillo periférico, como parte de un Plan de Movilidad Urbana, "este año recibiremos la factibilidad, que incluye aspectos de construcción para dar una solución al tema del tráfico, la empresa nos dirá cuál es la mejor solución. Hemos delimitado el destino y origen de la mayor cantidad de pasajeros", dijo.

También aclaró que de ser aprobado ese proyecto "costará $1,000 millones idealmente por APP" (Asocio Público- Privado).

"El desarrollo de carreteras a través de una APP generaría que a corto plazo tuviéramos muchísimas más inversiones, más desarrollo y más movilidad en nuestro país", dijo Luis Dada, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO).

"Al final es más barato para el transportista pagar un peaje sobre una carretera en magnífico estado donde la velocidad de circulación es mayor", agregó.

"La ciudad se ha desarrollado sin tener planeación urbana", añadió Rodríguez, ante el gremio constructor del país.

"Por eso hemos trabajado en un plan maestro de infraestructura, algunos financiamientos están aprobados, otros van en factibilidad, otros en diseño", y explicó que también se han delimitado ciertos corredores urbanos, tres en total, que están por sacar a licitación de diseño, dentro del plan de eliminación de semáforos. "Esos tres corredores necesitarán una inversión de $441 millones incluyendo el diseño", puntualizó.

"La flota vehicular creció 12 % en estos dos años y seguirá creciendo. No dará abasto cualquier carretera por eso una de las apuestas es el transporte masivo, que la gente deje su carro para utilizar este transporte, pero si no es ágil, seguro y de calidad no lo hará", dijo el ministro.

Añadió que como parte de la apuesta de mejoramiento vial, a través del Viceministerio de Transporte, se realiza un estudio de "semaforización inteligente", cuya inversión será de $50 millones.

Rodríguez dijo que muchos proyectos estaban aprobados, pero desfasados, tal es el caso del baipás de San Miguel.