MTPS verificará que se cumpla el aumento al salario mínimo

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) anunció que a partir del próximo lunes 16 de enero comenzará a verificar que las empresas del país estén incluyendo el incremento al salario mínimo que entró en vigor el pasado 1.º de enero. Además, representantes de la institución dijeron que están pendientes de la sentencia que emita la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto a la legalidad del aumento aprobado por el Gobierno.La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, explicó que las verificaciones estarán a cargo de la Dirección General de Trabajo, autorizada para recibir y atender denuncias de personas que ganen el salario mínimo y que no estén conformes con el aumento.“De encontrar anomalías e incumplimiento del aumento al salario mínimo por parte de las empresas, el MTPS impondrá multas de acuerdo con el Código de Trabajo, equivalentes a $57.14 por cada persona afectada. Pero el empleador también deberá cancelar lo adeudado o incumplido al trabajador”, aseguró Guevara.Por otro lado, el pasado miércoles, el magistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González dijo que la sala inició el lunes pasado el análisis de admisibilidad de la demanda en contra de la conformación del nuevo Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) y el aumento a la mínima remuneración que se decretó el pasado mes de diciembre.“Lo hemos visto el lunes de esta semana y quedamos en que se iba a seguir analizando esta semana. No hay posición de los integrantes de la sala; todavía se está analizando la demanda”, sostuvo González.Ante dicha situación, la ministra de Trabajo dijo que está a la expectativa de la resolución de la sala. “Esperamos que la Sala de lo Constitucional no vaya a fallar en contra de este importante ajuste”, expresó Guevara.“Seremos respetuosos de la decisión que tome la Sala de lo Constitucional; pero ellos pueden decretar medidas cautelares que frenen este aumento. No es especulación; esta es una costumbre de la Sala”, afirmó el presidente del CNSM, Alejandro Rosales.