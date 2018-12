Maestros no se jubilan porque sus pensiones son muy bajas

Ana María R. debió haber iniciado su proceso de jubilación en noviembre del año pasado. Cuando en la AFP le dijeron de cuánto sería su pensión, se negó a firmar los papeles y, a la fecha, sigue trabajando en el turno matutino de un centro escolar capitalino. "No puedo vivir con eso, no me queda más que tratar de trabajar hasta que me muera, o hasta que me lo permitan", se lamentó.

Ella, con más de 30 años de carrera docente, ha llegado a devengar un salario mensual de $900. Le dijeron que el dinero que tiene ahorrado le alcanza para una pensión de $220.

Su caso no es único. Según el ministro de Educación, Carlos Canjura, actualmente hay en el sistema público 5,800 maestros en condición de jubilarse. "Pero son pocos los que tienen interés en hacerlo", comentó el funcionario durante una entrevista en el programa "Morning Club", de la Radio Club 92.5 FM. "Serán unos 1,200 los que tienen interés, no que estén haciendo los trámites, que tienen algún interés en hacerlo... es un porcentaje bajo con respecto a quienes tienen los requisitos para su retiro", expresó.

El funcionario agregó que espera que la Asamblea Legislativa encuentre una solución.

Desigualdades

En el caso de Ana María y de otras maestras que cumplieron los 55 años en 2017 y que llenaban el resto de requisitos para jubilarse hay, además, un agravante: ellas vieron cómo compañeros suyos que iniciaron sus trámites en los primeros meses de 2017, con salarios similares a los de ellas, sí alcanzaron pensiones de $700 mensuales.

¿A qué se debe esta diferencia? A la finalización del Decreto 100. Este fue aprobado en 2006 durante la administración de Antonio Saca. Constituyó una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro Previsional (SAP) para que los denominados "optados" –trabajadores que cotizaban al ISSS o INPEP y se pasaron voluntariamente a una AFP– mantuvieran los beneficios del sistema anterior: tasas de retorno del 60 % y 70 % de su último salario. Para lograr pagar estas pensiones el Estado complementaba los ahorros de los optados.

El Decreto 100 solo favorece a los trabajadores nacidos antes del 17 de abril de 1962. Así, en 2017 comenzaron a jubilarse las primeras mujeres fuera de ese beneficio, y han recibido pensiones muy bajas en comparación con sus salarios o las pensiones que tuvieron sus colegas que sí lograban beneficios del Decreto 100.

Además, la reforma al SAP, aprobada en septiembre del año pasado, con el Decreto 787, eliminó los cálculos de pensión del Decreto 100, así que ahora los profesores también han comenzado a recibir cálculos de pensión bajos.

Paz Zetino, de Bases Magisteriales, recordó que han presentado a la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra este decreto, y han solicitado que se prorrogue el Decreto 100. "El 90 % de los profesores, especialmente las mujeres que están cumpliendo 55 años y están acudiendo a las AFP para que les hagan su cálculo de pensiones, está entre los $207 y los $250", dijo el dirigente sindical.