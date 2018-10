Marcas con propósito y pasión

La meta última de una marca es ser querida y conectar con los grupos de consumidores que sirve y nuevos por atender. Para ello es necesario responder a ¿Por qué existe una marca?, es decir, ¿por qué una empresa hace lo que hace? Es muy importante en los mercados actuales contar con un propósito de marca, pues resulta que las generaciones Millenials (Y) y Z, responden comprando aquellas marcas que tienen un propósito y que es afín a sus valores y principios.

Estos consumidores no adquieren productos de marcas “sin alma”. De tal manera que en la mesa de planificación estratégica de marca, deben darse respuestas a preguntas tales como, ¿demuestra la marca los valores claves del equipo de trabajo? ¿tiene un entregable adicional a la pasión con la que hacen las cosas en pro de la marca? ¿se adecua a los deseos e intereses de los consumidores? Las respuestas deben darle claridad a la marca para conectar con los consumidores, proyectar la pasión, reflejar los valores empresariales y tener la capacidad de desarrollarse en el mercado.

La conexión debe darse a nivel emocional integrando la pasión con la que hacen que las cosas sucedan por la marca, y por lo que hacen en beneficio de los clientes. Construir la marca debe partir de un concepto propio, único y capaz de mover a los consumidores a través de su “customer journey” hacia preferir la compra de productos de una marca en particular.

En cuanto a los valores, es la aplicación de éstos a la imagen de la marca, y a todas las acciones que se llevan a cabo para entregarla al consumidor, por parte del equipo de la empresa, lo que permite tener una marca poderosa, que abra nuevos mercados, desarrolle nuevos usos, obtenga costos bajos, entre otros.

Con las respuestas a mano, corresponde definir el propósito de la marca, por ejemplo, cito el de la empresa Tesla: “Acelerar la transición del mundo hacia un transporte sostenible”. Elon Musk, CEO de Tesla demuestra su pasión por lo que hace, tanto, que recientemente, para cumplir con la cuota de producción de su nuevo modelo, se fue a vivir a la planta, trabajando hombro a hombro con su equipo.

Esto implica que una vez se tenga definido el propósito de la marca, la tarea por hacer es crear toda una cultura alrededor del por qué existe la marca, desarrollando un liderazgo inspirador, capaz de contagiar a todo un equipo, accionistas, clientes y consumidores, sobre la forma en como organizar y llevar las cosas a cabo a fin de agregar valor a la marca en el mercado.

Dicha cultura debe contener una fuerte dosis de pasión por lo que se ama, por los valores en los que se cree. Sin ello la marca no logra expresar sentimientos y no conecta con los consumidores, pues, es carente de esa energía necesaria de proyectar en la imagen de esta. El equipo de la empresa, no solo de mercadeo, debe invertir una cantidad sustancial de tiempo y energía en desarrollar la pasión con la que hacen que las cosas sucedan alrededor de la marca.

El propósito es lo que le da sentido a la existencia de la marca en un mercado, y la pasión, es la que inspira a que las personas se muevan en la dirección correcta hacia adecuar los valores de la marca, en concordancia con los sentimientos, valores y principios de los consumidores.