Marzo cerraría con riesgo país más alto en 15 años

El mercado ve a El Salvador como el segundo país con más riesgo de América Latina, solo abajo de Venezuela.

Y a pesar de los acercamientos que ha tenido el gobierno con los tenedores de bonos y la reafirmación continúa de Hacienda que asegura que "el riesgo de impago es cero", las decisiones políticas pasan factura al indicador de riesgo país o Bonos de Mercados Emergentes (Emerging Markets Bonds Index, EMBI).

Este mes que finaliza mañana, quedará como aquel donde el EMBI rompió récord y llegó al 19.28 %. El promedio de riesgo país de marzo supera el 17 %, el más alto desde que hay registro de este indicador, es decir desde hace 15 años.

“Las noticias sobre todo al irrespeto del estado de derecho o incertidumbre con respecto a las políticas de seguridad, sí puede impactar la opinión de los inversionistas”.



Tatiana Marroquín, economista.

Este índice, calculado por JP Morgan, es un termómetro de cómo el mercado financiero evalúa la capacidad de pago de la deuda soberana de un país.

El economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, explica que "es un referente internacional, a la hora de salir a colocar deuda es lo que se toma de referencia", dijo en un programa televisivo.

Actualmente este referente es el cuatro veces el de Costa Rica, seis veces el de Guatemala, casi 9 veces el de Panamá, y está arriba de 0.2 puntos del de Argentina.

Esto significa que si el país saliera a colocar deuda a los mercados tradicionales de bonos, la tasa que tendría que pagar superaría el 19.0 % o el 20 %.

"La última vez que colocamos pagamos 9.5 % (una emisión de $1,000 millones en 2020), hoy sería el doble. Sería una tasa prohibitiva", recalca Acevedo.

Los impactos

El indicador es sensible a temas y decisiones políticos, como se ha visto en anteriores ocasiones; por ejemplo, en la toma de la Asamblea Legislativa; el golpe al órgano judicial el 1 de mayo del año pasado, que llevó a que este subiera 1 % en un solo día. O cuando se aprobó la ley Bitcóin que empezó a subir y de 5.8 % pasó al 8 %.

El 8 de marzo pasado, llegó al 19.28 %, cuando se esperaba tener alguna certeza sobre la emisión del bono bitcóin, pero no había ley, ni claridad sobre la misma; y aunque después de esa fecha tuvo una leve baja, esta volvió a subir desde el viernes.

"El riesgo país que está bien relacionado con el comportamiento del precio de los bonos es una medición de corto plazo, de como nos están viendo inmediatamente los inversionistas. Las noticias sobre todo al irrespeto del estado de derecho o incertidumbre con respecto a las políticas de seguridad, sí puede impactar la opinión de los inversionistas", dice la economista Tatiana Marroquín.

El viernes el EMBI cerró en 17.28 y el lunes 28, ya había llegado a los 17.61. Mientras tanto los bonos están en números rojos con caídas hasta de un 2 %.

Las calificadoras también evalúan la coyuntura política y esta tiene un peso en la calificación, aunque no se mide de manera inmediata, explica Marroquín.

En febrero pasado cuando la calificadora de Riesgo Fitch bajó la nota del país a CCC "negativo", el reporte señalaba que El Salvador en materia de derechos humanos y libertades políticas, (que lo miden con los Indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial) el país "tiene un rango percentil por debajo de 50 para el Indicador de Gobernanza, esto tiene un impacto negativo en el perfil crediticio".

La escalada de violencia y las medidas implementadas de eliminar garantías constitucionales por 30 días, "deja entrever la poca planeación y la gran incertidumbre en El Salvador con respecto al estado de derecho; y si repercute en la forma de hacer negocios y hacer vínculos económicos", señala la economista. Sobre todo por "la poca estabilidad que existe entre la ley que es delito que no es delito".

¿Podría impactar la situación del país emisión del bono volcán?

"En los mercados tradicionales esta información es analizada y tiene impacto en los inversionistas; pero los inversionistas no tradicionales a los que apela esta emisión (del bono volcán), no tienen ningún interés en la estabilidad política de El Salvador. No tienen interés ni en el estado de derecho, ni en la violencia... no creo que este tipo de inversionistas les importe", puntualiza.