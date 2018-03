Más de 30 empresas bloqueadas de exportar

Lee también

Un grupo de 38 empresas que forman parte de las zonas francas estuvo bloqueado del sistema que tiene el Gobierno, que le permite a estas vender sus productos en el exterior o comprar insumos para su actividad, pero no recibieron ninguna notificación sobre esto.En una carta dirigida a la Dirección Nacional de Inversiones del Ministerio de Economía (MINEC) el seis de enero, las autoridades aduaneras informaron que esas empresas no habían enviado la información requerida y el tiempo que tenían para resolver la situación se había agotado. Por este motivo, “se procedió a la suspensión de sus accesos al sistema informático para realizar operaciones aduaneras”, indica la correspondencia enviada.La carta proviene de la Dirección General de Aduanas (DGA), parte del Ministerio de Hacienda (MH). Esta dirección es la que tiene relación directa con las empresas que califican para recibir los beneficios de zonas francas, una figura que nació después del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Para mantener estos beneficios, las sociedades interesadas deben cumplir varios requisitos. Enviar información sobre sus movimientos de inventarios, “así como toda la información relativa a las operaciones de importación, exportaciones, tránsitos y traslados que realice”, es uno de ellos. Así está detallado en el artículo 28, literal b de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.Las 38 empresas señaladas fallaron en mandar estos datos, según los criterios de la DGA, pero no hubo una notificación oportuna y solo los bloquearon.El presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX), José Escobar, dijo que la situación que están viviendo algunas de las empresas del sector son problemas que vienen desde la administración de la extitular de la DGA Deisy Reynosa y que los sucesores no han mejorado.“Había una situación caótica. Ella (Reynosa) cuando implementó la medida de los rayos X produjo colas de 10 kilómetros”, señaló Escobar.El presidente de CAMTEX continuó: “(Carlos) Cativo fue ligeramente mejor que ella, pero las aduanas no funcionaron. El nuevo administrador (Ernesto Gómez, actual) que ha llegado es peor que la señora Reynosa porque es absolutamente inaccesible. Ni él ni su personal atienden las quejas de los usuarios”.Según Escobar, la DGA desconectó, sin previo aviso, a 38 exportadores del sector textil del sistema electrónico donde se hacen los procesos aduanales. “Muchos creyeron haber completado la información, pero la Aduana nunca les dijo si estaba bien o no”, comentó el empresario.“La nueva administración no ha logrado entender que tiene que ser un facilitador de las operaciones de los exportadores e importadores. Están poniendo trabas que nunca hemos tenido”, lamentó el dirigente.Pablo Cruz, jefe de la División de Operaciones en la DGA, dijo que desde agosto 2016 se comunicaron con las empresas para que prepararan los informes necesarios para darles declaraciones de importación y exportación.La directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, explicó que hay unas 200 empresas en zonas francas; de esas 38 fueron bloqueadas en el sistema de aduanas porque no presentaron la información completa. Dentro de ese grupo, ocho no respondieron al señalamiento y con las 30 restantes, el problema era que la documentación no cumplía todos los requerimientos. Cuéllar explicó que hasta el viernes en la noche, el problema había comenzado a solucionarse.Cuéllar explicó que la gremial, junto al MINEC, pidieron que se les diera una prórroga a las 30 empresas a condición de que presentaran un escrito justificando la falta mientras completan los documentos a entregar.Por su parte Cruz, de la DGA, explicó que se trata de un sistema electrónico. Una vez hayan recibido los informes completos, entonces procederán a desbloquear a estas empresas para que puedan efectuar sus operaciones de comercio exterior.“Nosotros no queremos que se falten a los requerimientos que se tienen que cumplir, lo que nosotros pedimos, más bien, es que si una empresa presenta todo y le falta algo, le avisen”, dijo Cuéllar.El año pasado ocurrió una situación similar, explicó la gremial. Cuéllar agregó que ofrecieron a la DGA que la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL) podía también mediar las comunicaciones con las empresas para que estas agilicen el cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, la administración pública no accedió al ofrecimiento.El funcionario de Aduanas dijo que sí hubo casos anteriores, pero que era la primera vez que había tantas empresas involucradas (38).Cuéllar agregó que algunas de las empresas alegaron que completaron los documentos por error, pero la DGA no les advirtió de la falta, solo recibieron los papeles y luego los bloquearon.De acuerdo con COEXPORT, los trámites de importación y exportación son cruciales para el sector textil y confección, puesto que son responsables de alrededor de 47 % de las exportaciones y de hecho, su producción está pensada para la exportación.