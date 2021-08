Más del 76 % de microempresas perdieron liquidez por la crisis

Más del 76 % de las microempresas centroamericanas experimentaron una pérdida de liquidez a consecuencia de la crisis económica causada por el covid-19, según un estudio realizado por el Centro Regional de Promoción de la Mipyme (CENPROMYPE). También el 74 % de las pequeñas y medianas empresas fueron impactadas, indica el reporte.

El CENPROMYPE, ente especializado del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), realizó recientemente una encuesta entre 1,351 micro, pequeñas y medianas empresas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá con el fin de evaluar el impacto de la pandemia y sus expectativas y necesidades para una reactivación eficaz.

El estudio Impacto económico de la pandemia covid-19 en las Mipyme de Centroamérica evaluó los indicadores financieros y en una elección del uno al cinco, determinaron que los aspectos más afectados fueron la facturación, la rentabilidad, productividad y falta de liquidez lo que imposibilitó la realización de las inversiones proyectadas.

El financiamiento es un tema prioritario y CENPROMYPE reconoce numerosas fallas que se ven reflejadas en el estudio. A lo largo del 2020 las empresas ven desfavorable el volumen de la financiación que ofrecen los bancos, las comisiones, las garantías y avales que requieren, el tiempo entre la solicitud y la respuesta y los plazos exigidos para la devolución.

La encuesta enfatiza en dos factores en el tema del financiamiento, si las empresas solicitaron financiación y los resultados de hacerlo. Del total de mipymes, solo el 29 % solicitó financiamiento y 38.2 % no lo hizo "por pensar que no lo obtendría", 17.5 % dijo no necesitar financiación y un 15 % dijo "autofinanciarse".

De los solicitantes, solo el 23 % recibió el financiamiento en las mismas condiciones que en créditos anteriores, 17 % lo recibió en peores condiciones, 13 % está en trámite y a un 47 % no se les concedió o no la aceptaron por las condiciones ofrecidas.

De hecho, por tamaños de empresas, el 51 % de las micro, 47 % pequeñas y 21 % medianas no lo obtuvieron, y un 26 % de estas últimas considera que las condiciones de los créditos bancarios se han endurecido. Y esto se relaciona con que el 40 % de las microempresas no lo solicitaron —a pesar de necesitarlo— por saber que no lo recibirían.

El estudio refleja que por sectores la industria de la construcción es la que más ha solicitado financiamiento (40.8 %), seguido de la industria manufacturera y el comercio, sin embargo el 56.7 % no lo ha recibido; tampoco el 50.4 % de servicios, ni el 40 % del comercio, tampoco el 48.8 % de las manufactureras.

"Hay muchas circunstancias que tienen que ver con garantías, récord crediticio, por la manera en que se mide, papelería de acceso, y que tampoco las empresas están preparadas o saben cómo hacer su empresa bancable. Son dos cosas que hay que balancear, acercar la oferta comercial y aproximar la empresa a los requisitos", dijo David Cabrera, director ejecutivo de CENPROMYPE.

Para este centro especializado es una tarea fundamental generar nuevos modelos de financiación que se acoplen al ciclo de vida de las empresas. El baremo (normas establecidas para evaluar las empresas) de la banca comercial tradicional solicita una facturación de $150,000 a $200,000 anuales, "de allí sacas un montón de mipymes que no llegan a esos niveles de facturación. La media de facturación de una mipyme, de las micros por ejemplo que son el mayor porcentaje, está en torno a los $5,000 o $6,000 al mes", dijo Cabrera.

Además de nuevos esquemas de financiamiento es importante "el fomento de la inversión para generar esquemas híbridos entre la inversión privada y la no reembolsable, inversión privada y reembolsable, en esquemas por ejemplo de créditos revolventes, fondos de garantías y otros que no son habituales, pero que sí debemos empezar a trabajar", dijo.