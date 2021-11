McMahon: La Libertad económica incide en la reducción de la pobreza

¿Por qué la libertad económica es tan importante? "Porque más de 100 años de experiencia muestran que la energía, ingenio y creatividad de personas libres crea prosperidad de tal manera que ningún gobierno, o élites clientelistas o pandillas criminales pueden tener", señala Fred McMahon, presidente de investigación de Fraser Institute en Canadá.

McMahon explica que dónde existe mayor prosperidad y menor pobreza es en aquellas naciones que tienen altos niveles de libertad económica. "No solo es un asunto económico donde la libertad económica tienen un impacto, sino que las libertades económicas también tienen un profundo impacto social", detalla.

El economista comenta que la elaboración del estudio comenzó a mediados de los años 80 e involucró a 60 de los eruditos más relevantes del mundo en varias disciplinas. Hoy para elaborar el ranking se utilizan 42 subíndices, y se incluye desde hace tres años la perspectiva de género.

"Muchas mediciones y estudios han demostrado que los niveles de confianza y honestidad son mucho mayores en naciones económicamente libres", recalca.

Para el académico que ha trabajado en programas de reforma económica en más de una docena de países "los críticos de la libertad económica dicen que los mercados libres crean pobreza, pero es claro que la pobreza se centra en lugares que no tienen libertad económica".

Y agrega que en las naciones más libres, la pobreza extrema casi ha desaparecido por completo.

Para ello utiliza de ejemplo a países como Corea del Sur o Singapur, que no iniciaron siendo ricos y que fueron países devastados, pero que giraron hacia el mercado libre y ahora producen unas de las mejores condiciones de vidas para sus ciudadanos. Asimismo, señala que esta libertad incide directamente también en la educación.

"Esto se debe a que en países que no son económicamente libres, las personas no pueden salir adelante. Las personas son juzgadas basados en quién conocen, quien es la familia ...entonces la comprobación de habilidades y educación no es tan importante como si fuera en un país que si es económicamente libre, en donde las personas si pueden salir adelante, y que son juzgadas en lo que pueden hacer, cuáles son sus habilidades y cuál es su educación", detalló.