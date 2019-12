"Me siento cautelosamente optimista que 2020 será un buen año"

[email protected]

El empresario y presidente de la Fundación Rafael Meza Ayau, Roberto Murray, habla sobre las perspectivas económicas al cierre del año, así como el estado de las relaciones entre la empresa privada y el Gobierno y los conflictos por los que está pasando el partido ARENA. Considera que el país está cambiando de rumbo, aunque hay tareas pendientes.

¿Cómo fue la dinámica económica este año y qué podemos esperar para 2020?

A nivel internacional se ve que hay un crecimiento y esa dinámica nos favorece, especialmente en Estados Unidos, que ha tenido una economía muy pujante. Los niveles de desempleo han sido los más bajos de la historia. La relación estrecha que tenemos hace que, si los Estados Unidos están bien, eso nos afecta positivamente.

Ahora ya como país creo que pasamos por un período de incertidumbre política. Dejamos un Gobierno que no era, digamos, muy favorable a la empresa privada y entramos en una nueva dinámica, con un nuevo presidente que se ha acercado a la empresa privada. Que ha manifestado recientemente en el ENADE el interés de trabajar y apoyar al sector privado. Yo creo que él ha entendido que la inversión privada genera empleo.

Yo me siento cautelosamente optimista que el año 2020 va a ser un buen año para El Salvador.

¿Qué es lo que más influye, la dinámica interna o la relación con Estados Unidos?

Las dos cosas, parte de la relación con Estados Unidos es la inmensa cantidad de remesas familiares que recibimos, que es como un amortiguador para la economía salvadoreña. La otra parte es que es un socio comercial muy importante para El Salvador.

Una queja del sector privado ha sido el exceso de tramitología, ¿hay indicios de que la situación esté mejorando?

Sí, creo que son producto de esta nueva organización, la Organización de Mejora Regulatoria, que es parte del programa de Fomilenio, la visión de esa institución es facilitar los trámites, eliminar la burocracia e incentivar la inversión privada.

¿Ha mejorado El Salvador su posición en Centroamérica o seguimos rezagados?

Yo creo que la hemos mejorado, pero no tanto porque El Salvador está mejor, como porque Centroamérica está peor. Yo creo que los últimos 10 años tuvieron un gran costo para el país y desafortunadamente ese tiempo no se puede recuperar, pero ahora vemos problemas en Honduras, problemas de corrupción precisamente al más alto nivel.

Vemos problemas de inestabilidad política en Guatemala y creo que el fondo del barril es Nicaragua, hay un dictador que no se va y que atropella su propia población. Costa Rica con un problema fiscal y Panamá con su petróleo, que es el canal.

¿La relación con China influye en la dinámica económica o es algo más político?

Es algo político, a mí me extrañó porque el Presidente había expresado muy claramente que no quería caer en la trampa que muchos países han caído, con proyectos que son después un problema de deuda, que no contribuyen a la productividad del país y que de alguna forma alienan a los Estados Unidos. Nosotros tenemos que recordar a los cientos de miles de salvadoreños con estatus de TPS. (...) No podemos ignorar el distanciamiento que hay entre Estados Unidos y China.

Ya que menciona la deuda y el ENADE, ¿cómo podría el país cumplir con los proyectos estratégicos de infraestructura sin aumentar su endeudamiento?

Yo creo que es difícil que lo haga sin aumentar su nivel de deuda, lo que sí creo que lo puede hacer con mucho mejor manera de las finanzas públicas. Las finanzas públicas no se han manejado en el pasado de la manera más transparente, ha habido muchísima corrupción. Eso implica derroche y desperdicio de recursos. Entonces, si manejamos el tema de la corrupción y manejamos con eficiencia las finanzas públicas y no a costilla de los trabajadores (...)

¿Cuáles son los puntos que el Gobierno tiene que mejorar, sobre los cuáles el sector privado se mantiene vigilante?

El tema de seguridad, primordialmente. El tema del empleo: tiene que haber oportunidades de inversión que generen bienestar para la población salvadoreña. El tema del medioambiente que es una agenda pendiente que tenemos, que no se ha manejado muy bien en los gobiernos pasados y que tenemos que aprender a respetar, a cuidar y a conservar nuestro medioambiente. Tenemos también que buscar la forma de que venga inversión extranjera privada a El Salvador.

Tenemos que facilitar los proyectos de asocios públicos privados. La legislación que se promulgó en el Gobierno pasado no es una buena ley, en ese momento era la única alternativa porque el Gobierno se oponía, pero ahora tenemos la oportunidad de mejorar esa ley.

La relación del Gobierno y la empresa privada ha mejorado, pero ARENA se mantiene en una situación complicada...

Sí, yo siento que la situación de ARENA se ha complicado innecesariamente, siento que el partido tiene una oportunidad de ordenarse internamente. Está actuando, a veces, de una forma errática. Tenemos este problema ahora del presidente del COENA con el presidente de la República, que no es nada bueno. Tenemos que buscar la forma de poner la casa en orden, para bien del país y del partido.

¿Poner la casa en orden?

Tenemos que tener una situación que le permita al partido concentrarse en servir a la población y no estar con rencillas y con pleitos internos. Eso es un desgaste que el partido no puede aguantar.