Médicos de El Salvador pueden trabajar con médicos de los Estados Unidos en una plataforma innovadora

La organización fue fundada en 2020 por el Dr. Kaleel, profesor adjunto de la Universidad de Stanford, con financiamiento y apoyo de Y Combinator (Silicon Valley) y PJC (Boston), dos de los principales fondos de inversión de EE.UU.

Actualmente la institución cuenta con un equipo de médicos acreditados por la Junta Médica de EE. UU. distribuidos en más de 15 especialidades entre las cuales destacan oncología, cardiología, hematología, entre otras.

Sobre la plataforma

La plataforma de Mederva Health para Médicos Asociados es una solución para mejorar las habilidades de los médicos, simplificar su trabajo y aumentar sus ingresos.

¿A qué se refieren con mejorar las habilidades?

Los asociados podrán ser parte de conferencias y cursos de capacitación impartidos por médicos formados en las mejores universidades de los Estados Unidos.

Tendrán orientación y asesoramiento profesional de parte de médicos estadounidenses.

Colaborarán con los doctores en casos de pacientes complicados y/o graves.

A partir de la oportunidad de colaborar con los médicos norteamericanos podrán obtener un certificado para un mejor desarrollo profesional (después de 1 año de cooperación).

¿Cómo simplifica el trabajo?

El sistema de registro y preguntas inteligente de Mederva Health, que toma en cuenta más de 250 factores de riesgo, se utiliza para registrar pacientes y analizar sus historias clínicas.

El dispositivo de inteligencia artificial de Mederva Health, de acuerdo con protocolos clínicos internacionales, se utiliza para diagnosticar y examinar a los pacientes. La herramienta analiza más de 2,300 síntomas y puede identificar más de 742 enfermedades.

¿Cómo incrementa los ingresos de los médicos locales?

En Mederva Health, alrededor de 1,000 pacientes buscan atención médica y asesoramiento cada mes. A partir de esto, la empresa les envía a los doctores locales pacientes que se ajusten a su especialidad y experiencia.

Los doctores tienen la libertad para determinar sus propias horas de trabajo y costos de su servicio.

También tienen la opción de ver al paciente en línea o en persona si reside en El Salvador.

Mederva Health ofrece todas estas oportunidades a los médicos salvadoreños por una tarifa mensual fija.

¿Cuáles médicos se pueden unir a esta plataforma?

Aquellos que estén interesados en mejorar la manera en que ayudan a sus pacientes.

Aquellos que buscan crecimiento de su carrera profesional.

Que estén abiertos a compartir y aprender de médicos estadounidenses.

Que estén buscando crear una fuente adicional sostenible de ingresos.

¿Cómo unirse a la plataforma?

Los médicos que deseen unirse a la plataforma deben completar el formulario en el siguiente enlace y enviarlo antes del 4 de marzo de 2022. Cabe mencionar que es necesario llenarlo lo más detallado posible. Posteriormente la empresa enviará información detallada sobre el proyecto a los médicos que enviaron la solicitud. Esto se hará a través de una videollamada. Después de la videollamada, se invitará a los doctores que cumplan los requisitos a unirse a la plataforma, y de esta manera se les enviará un contrato. Haga clic aquí para completar la solicitud en línea.

Información importante

Mederva Health es una organización que trabaja de manera abierta y justa con todos. Por lo tanto, está comprometida con sus socios a no discriminar por motivos de raza, religión, género, etnia, edad o discapacidad. Es por ello que en el proceso de aplicación no se hacen preguntas personales discriminatorias (religión, género, estado civil, opiniones políticas, etc.) y se requiere las fotografías de los socios en la interfaz para cumplir esta promesa.

Si la persona con la que está tratando el postulante viola dicha promesa, Mederva Health pone a disposición el siguiente canal de comunicación: legal@medervahealth.com. De esta maneta se investigará responsablemente cada queja y se tomarán las medidas correctivas sin demora.