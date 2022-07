Mercados no confían en El Salvador

El Indicador de riesgo país se disparó ayer a niveles nunca vistos en la historia; los bonos perdieron hasta un 20 % de valor en una sola jornada, eso significa que los mercados no confían en que el país pueda hacer frente a sus obligaciones de cara al futuro, aunque para el Gobierno sea "poco" lo que hay que pagar.

Con datos del 13 de julio el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) elaborado por JP Morgan ubicaba al país en 32.54 %, es decir un alza de 300 puntos básicos en una sola jornada. En la última semana el EMBI ha roto récord cinco veces seguidas.

Esta medida, que entre más alta es, indica una mayor probabilidad de impago de parte del país, es la percepción directa que tienen los inversores o tenedores de bonos, es decir aquellos que han comprado la deuda del país. Y ellos dicen que El Salvador es el segundo país con mayor probabilidad de impago en América Latina, solo después de Venezuela.

Y a pesar que los mercados en el mundo están volátiles, las bolsas de las principales plazas han cerrado en rojo, sobre todo por la sombra de una recesión que planea sobre las grandes economías; en el caso salvadoreño se ha juntado lo que los analistas llaman "la tormenta perfecta", con vientos fuertes desde el exterior, pero tempestades internas de las que el país no puede escapar y que golpean directamente.

Para el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) Ricardo Castaneda, el principal impacto interno viene por la falta de claridad acerca de las medidas que está tomando el Gobierno para hacerle frente a los pagos de su deuda (interna y la externa que se vencerá en enero); y el deterioro en los indicadores económicos como: el bajo crecimiento del PIB, la caída en la recaudación, la disminución del ritmo en el envío de remesas y la alta inflación. A ello habría que sumar el "ruido político" que genera la posibilidad de una reelección presidencial. Todo en su conjunto genera "incertidumbre" y "falta de confianza".

Los mercados necesitan "predictibilidad" ha dicho la gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, Adriana Rodríguez.

"Hay ausencia de guías de voceros con credibilidad de parte del gobierno, para que dé una luz sobre los planes para hacerle frente a los pagos. Esta ausencia de comunicados oficiales, de voceros percibidos como objetivos abre espacio a mucha conjetura de parte del mercado", señaló.

Para ella, que es experta en mercados financieros, los tenedores no tienen un escenario con "datos que permitan plantear una estrategia", sobre la deuda salvadoreña.

Aunque ayer, El Ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, planteó algunos escenarios, pero sin mayores detalles.

"Tenemos todas las puertas abiertas de los organismos multilaterales. Puedo hacer una emisión interna, puedo buscar el mercado regional de deuda también, puedo emitir en Centroamérica un bono local a tres años... La verdad es que $800 millones en un presupuesto de 7.9 ( $7,900 millones) es marginal, pequeño; yo sé que se escucha mucho, pero no es que sea una obligación impagable, claro que es un montón de dinero. Pero también tenemos que ser responsables con nuestros ‘bonistas’, internacionales. Hay un compromiso internacional con ellos, y hay que cumplirlo", aseguró.

Bonos a la baja

Por otra parte, los bonos del país se cotizaban ayer a niveles nunca vistos, con caídas arriba del 20 %.

El bono 2035 cayó en la jornada de ayer 20.01 % llegando a los $21.91, este bono en un año ha perdido el 74.6 % de su valor. El bono 2025 cayó 18.90 %, llegando a los $23.30, en un año ha caído $73.6 %; mientras que el que está peor valorizado es el bono 2041 que llegó a los $16.7, en una sola jornada perdió 13.5 % y en un año, su valor ha bajado 79.8 %.

El resto de bonos se cotizaban así ayer: 2023 a $62.46 (-1.81%0; 2032 a $25.26 (1.24 %); 2034 a $28.20 sin cambios, al igual que el bono 2027 que quedó en $28.81. Mientras que el bono 2029 subió un 8.78 % para llegar a los $28.36, el 2050 está en $26.55 con una caída del 4.91 % y el 2052 se mantuvo sin cambios en $30.6.

La gerente general de Acobo, señaló hace unos días que los bonos del país "se están negociando como si el mercado descontara una falta de los pagos, un default en este bono... Estos precios (en general revelan) que el emisor está muy comprometido en su capacidad de pago".

Pero para el Ministro de Hacienda, la situación no es así como dicen los mercados. "Creo que estamos en un momento en el que no hay un riesgo de impago (...) cada vez empiezan a levantar fantasmas, ahora están diciendo que el bono 2025 es el que no vamos a poder pagar y así lo van a ir trasladando al bono 2027", dijo ayer.

El más riesgoso

Pero así como el EMBI, y el precio de los bonos, para Bloomberg Analitic El Salvador es el país con mayor riesgo de impago del mundo y lo ubica arriba de países como Ghana, Egipto y Pakistán.

En esta medición Bloomberg utiliza cuatro parámetros para llegar a esa conclusión: el rendimiento de los bonos, el diferencial de los Credit Default Swap (CDS), una especie de seguro de impago; el peso de los intereses de la deuda sobre el PIB y el peso de la deuda sobre el PIB.

"El mercado se prepara para un posible efecto dominó de los incumplimientos. Después de Rusia y Sri Lanka, Bloomberg Economics ahora ve cinco economías como las más vulnerables a un incumplimiento: El Salvador, Ghana, Egipto, Túnez y Pakistán", señalaba la publicación.

Para Castaneda, hay un consenso de estos diversos indicadores, que demuestran que el país está en "una situación peligrosa".