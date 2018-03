Merkel y Abe abogan por el libre comercio

Lee también

La canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe abogaron por el libre comercio, con reglas justas y democráticas, como camino para el crecimiento y apostaron por avanzar hacia la firma del acuerdo que negocian la Unión Europea y Japón.En la inauguración de la feria tecnológica CeBIT, que cuenta en esta edición con Japón como país invitado, Merkel y Abe subrayaron los beneficios del comercio mundial y se comprometieron a trabajar juntos y actuar como “motores” en favor de ese acuerdo.“Queremos un mercado abierto y libre, queremos un comercio justo, no queremos levantar ninguna barrera; en la era del internet de las cosas, queremos también conectar nuestras sociedades y cooperar de forma justa. Eso es el libre comercio”, subrayó Merkel después de que EUA dificultó ayer las negociaciones sobre esta cuestión en la reunión de los ministros de Finanzas del G-20. El grupo no condenó el proteccionismo económico, como había hecho en anteriores ocasiones, y EUA cuestionó de nuevo algunos de los acuerdos firmados, como el NAFTA, que se plantea revisar.“En momentos en los que debemos discutir con muchos sobre libre comercio, fronteras abiertas y valores democráticos, es una buena señal que Alemania y Japón no discutan sobre ello”, manifestó la canciller.