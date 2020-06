Mesa dará seguimiento a protocolos para reabrir economía

Un equipo técnico dará seguimiento a los protocolos que deberán seguir las diferentes empresas una vez que se abra de nuevo la economía, según trascendió luego de celebrarse la primera reunión entre el Gobierno salvadoreño, empresas y gremiales del sector privado, el lunes pasado.

Rolando Castro, ministro de Trabajo, afirmó ayer que ya definieron las fases para reabrir y que, además, ya se elaboró un protocolo general y varios específicos para diferentes rubros en coordinación con el Ministerio de Salud.

El Gobierno ha establecido seis pasos para elaborar y validar los protocolos: en primer lugar, el Ministerio de Salud publica los lineamientos generales; número dos, se elaboran protocolos por sector con medidas específicas. En tercer lugar, los documentos son autorizados o validados, en caso de no cumplir deben ser modificados; si el lineamiento es aprobado, pasa al número cuatro y se procederá a comunicarlo para que sea aplicado por el sector a que corresponda; en quinto lugar, los protocolos sectoriales deberán ser adaptados para su uso en las empresas. Finalmente, el Ministerio de Trabajo deberá verificar su cumplimiento mediante inspecciones.

Varias gremiales han expresado durante las últimas semanas que están a la espera de que el Gobierno les dé respuesta sobre los protocolos que han presentado para sus sectores.

Según Castro, de las reuniones sostenidas con las empresas se modificaron en un 20 % algunos de estos.

El lunes se acordó que será la mesa la que dará seguimiento a los protocolo general y a los sectoriales.

Sector informal participa

El sector informal de la economía participará en la mesa de trabajo que instaló el Gobierno para reabrir la actividad económica aseguró ayer el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Las sesiones de la mesa se reanudaran hoy, según anticipó el funcionario ayer en una entrevista con la radio 102.9.

Previo a la crisis, el sector informal de la economía empleaba a 2 millones de personas, mientras que 800,000 personas laboraban en el sector formal, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En abril el organismo pronosticó la pérdida de casi el 24 % del empleo en el sector informal.

Mientras que en el ámbito formal hasta abril habían caído un 6 % las cotizaciones del Sistema Previsional, es decir que unas 45,000 personas menos que el año pasado estaban cotizando AFP.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) señaló que la crisis haría que se perdieran 220 mil empleos en general.

Según Castro, el Gobierno está convencido de que "la economía ya no soporta (el cierre), pero que no vaya a ser peor la 'medicina que la enfermedad'", por lo que la apertura debe de ser "ordenada y no de golpe".

El funcionario afirmó que reabrir la economía dependerá de un gran consenso entre los empleadores y los trabajadores.

En el caso del sector informal, el ministro mencionó que entre las dificultades está el hacinamiento y las limitaciones económicas propias de este grupo, por lo que mencionó que las alcaldías tendrán que invertir en soluciones para sus municipios, ya que han sido consideradas para recibir un porcentaje de los fondos que busca el país en el exterior para atender la emergencia.

"Ya tenemos protocolo de comercio informal, pero esta misma semana tenemos reunión ya con los representantes del sector informal porque también queremos escuchar la versión de ellos", indicó Castro. La reunión será realizada mañana en el Ministerio de Trabajo, según dijo. La cartera también ha organizado una reunión con sindicatos.

Los sectores incluidos en la primera fase para reabrir la economía serán el textil, la construcción, alimentos y bebidas, entre otros.