Mesa del café acordó renovar 100,000 manzanas del cultivo

El primer acuerdo que surgió de la mesa del café que conformaron el Gobierno y otros sectores calcula que la renovación del parque cafetalero requerirá repoblar cerca de 100,000 manzanas, de acuerdo con la previsión que recoge el documento con las firmas de los participantes en la mesa.La mesa del café la conformaron representantes de ARENA, actores de la caficultura con larga trayectoria y voceros del Gobierno.Este plan está distribuido desde 2018 hasta 2027, en un cuadro que incluye el área en manzanas junto a la cantidad de árboles con los que se pretende repoblar. El costo de traer estas metas a la realidad es de $384 millones, aunque el segundo cuadro que detalla estos montos no especifica la cantidad. Uno de los caficultores que ayudó a construir el acuerdo, pero que pidió no revelar su identidad, dijo que, en efecto, son $384 millones.La idea es devolver la capacidad de producción que el país perdió con el paso del tiempo. Según el documento, el acuerdo es renovar “al menos 100,000 manzanas, con variedades resistentes y en resiliencia al cambio climático”.El cambio climático ha causado graves pérdidas al sector cafetalero. Primero, con los 10 días continuos de lluvia en octubre 2011 y luego con el prolongado efecto de sequía y altas temperaturas de El Niño.Raúl Zaldaña, presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, explicó que con la actual cosecha se enfrentan a un fuerte ataque de roya y vientos fuera de temporada. Zaldaña, que no participó en la mesa, dijo que está al tanto del acuerdo alcanzado.La repoblación de la que habla la mesa del café indica que son 300 millones de plantas las que esperan sembrar, y que luego a esas mismas se les dará el respectivo cuidado y seguimiento.Una de las más frecuentes aflicciones entre los cafetaleros es la deuda pendiente con los bancos. De hecho, la falta de margen financiero ha retrasado la renovación del parque.Se estima que la deuda de los productores es de $150 millones. La mayor parte es por el FICAFÉ, una herramienta financiera que nació a inicios de la década pasada, también como una respuesta a deudas acumuladas en el sector.El acuerdo de la mesa es “asumir el compromiso para el fortalecimiento del fideicomiso del café por un monto de hasta $300 millones”. Así, $150 millones irán para refinanciar la deuda acumulada y otros $150 millones se irán como dinero fresco para llevar a cabo la renovación.Es decir, será un nuevo préstamo para los caficultores, bajo el supuesto de que se podrá pagar en condiciones más flexibles.El acuerdo no agrega ningún detalle de dónde se podrá conseguir este dinero y con seguridad. Las opciones que barajan para los $300 millones son recursos propios, pagos por servicios ambientales (una figura que habían engavetado por el bajo nivel de retorno), préstamos, donaciones, “o su combinación”, como resume el documento firmado.Finalmente, plantean que el fideicomiso lo administren el Banco de Fomento Agropecuario y el Banco Hipotecario, o por el Fondo de Saneamiento Financiero y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI). Este FOSAFFI también tramitará los casos de cafetaleros emproblemados con las deudas.Carlos Borgonovo, presidente de la Asociación de Beneficiadores de Café (ABECAFÉ), dijo que se mantendrán pendientes de la “metodología de ejecución” del acuerdo. Borgonovo mencionó que aún hace falta un mayor esfuerzo para la investigación y la ciencia en la caficultura. Eduardo Palomo, caficultor, dijo que es necesario crear una institución independiente de investigación en café, que genere sus propios fondos y tenga una planilla multidisciplinaria.Mientras que Zaldaña, de la asociación de productores, dijo que prefieren alejarse del tema estrictamente partidario y enfocarse en la parte técnica del acuerdo. “La ventaja es que tiene el apoyo de la oposición, de ARENA. Esperamos que haya unanimidad. El siguiente paso es que les aprueben el financiamiento”, comentó Zaldaña.