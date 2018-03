México no pagará por el muro, dijo canciller

Lee también

La XXVIII Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México inició este lunes y la reunión de dicho país con Estados Unidos (EUA) fue uno de los temas preponderantes. Luis Videgaray, canciller mexicano, aseguró que buscarán diálogo, y no confrontación, con la nueva administración pública estadounidense, a cargo del republicano Donald Trump, cuyo mandato inicia el próximo 20 de enero.Videgaray aseguró, sin embargo, que México no pagará por el muro que Trump ha dicho que construirá en la frontera sur de Estados Unidos. Afirmó que la relación con ese país se llevará con “dignidad e inteligencia”.Por su parte, Carlos Sada, embajador de México en Estados Unidos, dijo que ambos países deben continuar el trabajo conjunto en temas como migración, cooperación regional y seguridad, así como libre comercio.El trabajo, sin embargo, no será marcado por la sumisión, dijo Videgaray. “Vamos a negociar con una gran seguridad de nosotros mismos, sin miedo, sabedores de la importancia que tiene México para Estados Unidos en lo económico, lo social y en lo político y vamos a negociar con inteligencia y sentido práctico”, afirmó el funcionario, en su primera reunión con los diplomáticos mexicanos, tras ser nombrado secretario de Relaciones Exteriores por el presidente de la nación azteca, Enrique Peña Nieto.Además del cuerpo diplomático, a la reunión asistieron secretarios de Estado y exfuncionarios, así como empresarios de diferentes países. Entre ellos estuvo el salvadoreño Carlos Calleja, quien participó en un foro sobre retos y oportunidades para México en Centroamérica.Centroamérica es parte importante de la política exterior de México, y los temas que encabezan la agenda son migración, seguridad e intercambio comercial.La reunión de los diplomáticos se celebra en el contexto de varios días de protestas por el llamado “gasolinazo” iniciadas la semana pasada. Miles de mexicanos se han manifestado en contra del aumento del 20 % en el precio de la gasolina, ordenado por el gobierno federal.La Policía Federal reportó manifestaciones con bloqueos de calles en Puebla, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Morelos, Chiapas y estado de México. En Puebla, se registraban, hasta la semana pasada, 80 personas detenidas, acusadas de haber participado en saqueos. El sábado hubo una gran concentración en la plaza del Zócalo.