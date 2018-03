Miles de personas le dicen no al “brexit”

Lee también

Miles de proeuropeos se manifestaron este fin de semana en Londres para expresar el rechazo al “brexit” y pedir otro referéndum, días antes de que el Gobierno británico comunique a Bruselas la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).En la capital británica, entre 25,000 y 100,000 personas, según el grupo organizador Unidos por Europa, marcharon desde puntos céntricos de la ciudad –Park Lane y la plaza de Trafalgar– hasta el Palacio de Westminster, sede del Parlamento, para decir no a la salida del bloque europeo.El evento, al que se sumaron familias y muchos jóvenes, se celebró en medio de fuertes medidas de seguridad, días después del atentado perpetrado por un hombre de 52 años, Khalid Masood, que mató a cuatro personas frente al Parlamento antes de ser abatido por la policía.Con pancartas y banderas de la UE, los manifestantes hicieron una caminata en un ambiente festivo, a la que se sumaron políticos proeuropeos, entre ellos el líder liberaldemócrata, Tim Farron, que reclama un segundo referéndum sobre el acuerdo final al que llegue el Gobierno británico con Bruselas sobre el divorcio británico.Los manifestantes han querido expresar su respaldo a Europa en la jornada en que se celebró en la capital italiana el 60.º aniversario del Tratado de Roma, origen de la actual Unión Europea (UE), y días antes de que se active el “brexit”.En las calles de Londres se podían leer pancartas que decían “Estoy enfadado”, “La UE nunca se marchará”, “SOS detened el ‘brexit’” y “Londres quiere a la UE”, entre banderas británicas con las estrellas de la UE.En otra pancarta se leía: “Tengo 15 años y quiero que me devuelvan mi futuro”.Unidos por Europa señaló en un comunicado que quienes votaron a favor de la permanencia en la UE están “unidos”, con el objetivo de manifestarse ante el “corazón de la democracia” (Parlamento), donde los asistentes hicieron un minuto de silencio en recuerdo de las cuatro personas asesinadas el miércoles por Mashood.Farron, que llevaba en la solapa un escudo de la UE, dijo a la multitud que el “brexit” supone un “ultraje indescriptible”, pero que la salida del Reino Unido del bloque comunitario “no nos vencerá o silenciará o dividirá”.“La elección es ¿quién debe decidir el acuerdo definitivo: los políticos o el pueblo?”, dijo Farron, y resaltó la importancia de luchar para que vuelvan a triunfar las políticas progresistas.“Nuestro trabajo es ganar los corazones y el pensamiento (de la gente) en los próximos meses, ganar apoyo para un referéndum sobre el acuerdo (final), un cambio sobre la dirección del debate y cambiar la dirección de nuestro país”, recalcó.También condenó al atentado del miércoles al afirmar que “seguirá la democracia, la libertad de expresión, nuestra forma de vida continuará. El terrorismo no ganará”.