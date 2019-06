Millonaria inversión para la formación de jóvenes salvadoreños

Unos 1,098 jóvenes se graduaron ayer de un programa de formación de alrededor de tres meses que incluye habilidades para la vida, formación laboral, habilidades de trabajo y emprendimiento. El proyecto se llama Caminos de la Juventud y cuenta con una inversión de más de $8 millones.

"Me di cuenta (del programa) gracias a una vecina y de ahí me puse a investigar. La metodología era nueva para mí. Muchos sí desertaron porque no entendieron al inicio, pero yo decidí perseverar y al final entendí cuál era el motivo de esta nueva metodología", comentó Moisés Hernández, uno de los jóvenes que decidió formarse en energías renovables.

Los programas de formación duran entre 340 y 382 horas y son variados, como por ejemplo, aplicación de maquillaje, electricistas, ventas, mantenimiento a sistemas de motor, operación turística, instalación y mantenimiento de paneles solares.

Es el Instituto Salvadoreño de la Formación Profesional (INSAFORP) quien está al frente del proceso y desde 2015 ha graduado a más de 3,000 jóvenes, de los cuales el 50 % son mujeres.

El programa está abierto para jóvenes en riesgo expuestos a la violencia y en condiciones de vulnerabilidad, de edades 18 a 25 años y que ya hayan terminado sus estudios de bachillerato.

El INSAFORP aporta $4.2 millones a través de capacitaciones al programa, $1.5 millones vienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $1 millón de Catholic Relief Services (CRS).

"Nos satisface que los actores internacionales han creído en ustedes y en nuestra institución. Los jóvenes son una prioridad que merecen nuestros mejores esfuerzos. No dudamos que con esta oportunidad tendrán mayores y mejores oportunidades de autoemplearse o incorporarse a su primer empleo y de esa forma podrán contar con una mejor calidad de vida", dijo Ricardo Montenegro, presidente de INSAFORP.

El programa nació hace cuatro años y tiene su origen en Estados Unidos. CRS lo ha estado "transfiriendo" a INSAFORP, que lo ha adoptado, según Marissa Fortín, gerente del área de construcción de paz y justicia de CRS.

"La metodología trabaja mucho las habilidades blandas y está encaminada a la transformación del joven", apuntó. Entre estas habilidades está el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la puntualidad.