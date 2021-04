Ministerio de Agricultura declara urgencia para comprar $18 millones en paquetes agrícolas

La compra de los paquetes agrícolas que distribuirá el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a partir de la próxima semana, se realizó a través de una contratación directa que se consumó en una semana, según documentos publicados por esta dependencia estatal en Comprasal.

La resolución razonada para utilizar esta figura fue firmada el pasado 16 de abril por el recién nombrado ministro de Agricultura, David Martínez. El funcionario anunció el pasado jueves, en una conferencia de prensa, que la entrega de los paquetes comenzará la próxima semana.

Según el ministro de Agricultura, la inversión ha sido de $18 millones para estos primeros paquetes.

"Comenzamos la entrega el 27 de abril, van a ser tres fases como en los años previos, con la diferencia que hoy lo vamos a hacer de una forma más ordenada porque sabemos que tenemos que cumplir siempre con el distanciamiento debido para no crear amontonamiento de personas y potenciar el contagio del covid", dijo el ministro Martínez.

El MAG alega que hubo desfases entre los tiempos en que se solicitó al parlamento la aprobación del decreto legislativo para que se les exonerará del pago del IVA en la compra de los paquetes, la aprobación del referido decreto por parte de los diputados y que su publicación en el Diario Oficial se atrasó debido a la Semana Santa.

"Para proveer a los productores de subsistencia de los insumos necesarios para la producción, se debe procurar acortar los tiempos de adquisición de la semilla certificada de maíz y fertilizante", se extrae de un fragmento de la resolución razonada para la contratación directa.

De acuerdo con el escrito, la gestión para tramitar la exoneración del IVA inició el 18 de enero de 2021; La Asamblea Legislativa, por su parte, aprobó el decreto de autorización el 25 de marzo pasado.

El MAG argumentó que el 70% de la cosecha de maíz se siembra a partir del 15 de abril, y que según un informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en esa fecha iniciará la transición entre la estación seca y la lluviosa, "época en que es la que es oportuno realizar la entrega de insumos agrícolas a nivel nacional". La adquisición del servicio de transporte para la entrega de los paquetes agrícolas también se declaró "de carácter urgente", por parte del MAG.

"El MAG no cuenta con equipos de transporte de carga pesada para ser utilizados en la entrega de paquetes agrícolas", expresó la entidad en la resolución.

Para este servicio se destinaron $132,000.00

El artículo 20 de La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) establece en uno de sus incisos que: "cuando la institución no contare con personal especializado o idóneo en la materia de que se trate, solicitará colaboración de funcionarios públicos de otras instituciones del Estado, quienes estarán obligados a colaborar y, excepcionalmente, se podrá contratar especialistas".

Para el reparto de los paquetes de alimentos que se ejecuta en el país desde el año pasado, el gobierno ha recurrido a los vehículos de muchas instituciones públicas, incluyendo camiones de la Fuerza Armada.

Distribución

La entrega de paquetes agrícolas 2021, iniciará con la entrega de Semilla Certificada de Maíz H-59 y Fertilizante 16-20-0.

El MAG estima entregar 400,000 paquetes, con 22 libras de semilla de maíz y 100 libras de fertilizante, a productores inscritos en el Padrón Oficial de Beneficiarios. La institución informó que serán habilitadas 159 bodegas a nivel nacional para realizar las entregas, incluidos destacamentos militares.

La cartera agrícola aseguró que prevé terminar la entrega de paquetes en 17 días, por lo que trabajaran sábados y domingos para lograrlo.

Compra. Para la adquisición de paquetes, se destinaron $23.3 millones en el presupuesto 2021.

Además, de la entrega de paquetes, Martínez detalló que la institución hará una campaña de educación para que los productores conozcan los potenciales albergues, en el caso que haya exceso de lluvia.

"Ya sabemos que no nos vamos a ver con un problema de sequía sino al contrario, probablemente de temporal, esperamos que no sea como el año pasado, pero sí, el Ministerio de Agricultura va a tener una serie de acciones para que el impacto sea mucho menor. Vamos a crear albergues para guardar maquinaria y animales, razón principal por la que la gente no quiere evacuar, y también para tener almacenados los insumos agrícolas y granos en seco", dijo.

Daniel Moreira, presidente de la Federación Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria (FESACORA), afirma que la lucha es que los paquetes agrícolas sean un verdadero apoyo.

"Esperemos que en el transcurso de este gobierno se logre que el paquete agrícola en realidad venga a ayudar al agricultor pequeño. La manzana de terreno, en semilla de maíz se lleva unas 25 o 30 libras y en fertilizante siempre hemos dicho que se dé un paquete de los dos sacos de fórmula, 2 de fosfato y 150 libras de urea, eso si ya viniera a paliar al agricultor, eso ya sería en realidad ayuda. Porque honestamente lo que aquí está caro son los insumos", expresó el representante de FESACORA, que agremia 126 cooperativas.

En el Presupuesto General del Estado 2021, se destinaron $23.3 millones para la compra de los paquetes agrícolas.

De este monto, $10.5 millones se programaron para la compra de paquetes de semilla de maíz, $7 millones para la compra de fertilizante y $5.2 millones para la adquisición de la semilla de frijol.

A la compra de los paquetes de semilla de maíz, el MAG convocó a 11 distribuidores.