Ministro de Hacienda: "El riesgo de impago es cero"

Esta última semana que el indicador de Riesgo País (EMBI) ha llegado a niveles nunca vistos como el 8 de marzo pasado que superó el 19%; mientras que ayer aunque bajó levemente a 18.79 %, está más arriba de Argentina y El Salvador se ubica así en segundo país más riesgoso de América Latina, en materia de probabilidad de impago de su deuda soberana.

En esta coyuntura, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, aseguró esta mañana que "el riesgo de impago es cero".

"He sido mil veces muy claro: lo de dicho en entrevistas, en este podio, se lo he dicho a los diputados, se lo he dicho a los inversionistas, se los demostré con cinco escenarios fiscales, que el riesgo de impago es cero. Tenemos capacidad de pago de todos nuestros compromisos", aseguró.