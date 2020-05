Ministro de Hacienda: “No va aumentar el IVA en este país”

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, expresó la mañana de este martes (12.05.10) que buscarán encontrar soluciones innovadoras para poder reactivar la economía salvadoreña, fuertemente golpeada por los efectos de la pandemia de covid-19.

En principio, Fuentes descartó un aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) como medida para reactivación de la economía.

“No va a aumentar el IVA en este país, no es una decisión de política de este Gobierno, no lo es, ni será", dijo el funcionario.

Aseguró, por otra parte, que no han dejado de pagar salarios y deudas públicas. "No hemos dejado de pagar ningún compromiso, ni obligación del Estado. Para el segundo semestre tenemos obligaciones por alrededor de $400 millones de deuda pública, tendremos que reasignar sus recursos de manera oportuna".

Ministro @Nelfuent: "No va a aumentar el IVA en este país, no es una decisión de política de este Gobierno, no lo es, ni será", en @Frentea_Frente. pic.twitter.com/dkVMqRjBZE — Ministerio de Hacienda (@HaciendaSV) May 12, 2020

Por otro lado, Fuentes opinó sobre la renuncia de los representantes del sector empresarial y académico del comité fiscalizador de fondos de la pandemia.

"Hasta el momento han renunciado las personas que integran el comité, mientras que la ley no se cambie, las instituciones que representan siguen siendo miembros. Lo que me queda claro es que la nota de renuncia no la hicieron los miembros del comité. Yo no quisiera darle más importancia, debemos de seguir adelante, la emergencia continúa”, mencionó Fuentes.

Cinco representantes de la academia y empresa privada presentaron ayer, ante la Asamblea Legislativa, su renuncia irrevocable al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, incluido en el Decreto Ejecutivo 608, en el cual se autorizó la obtención de hasta $2,000 millones para hacer frente a la emergencia por la covid-19.

Renunciamos al Comité por falta de transparencia de parte del gobierno, y, además, porque los decretos que se han venido aprobado en el marco de la pandemia riñen con la Constitución y el respeto a los DDHH, lo que contraviene valores y principios de nuestras organizaciones. — Cámara de Comercio (@camarasal) May 12, 2020

José Agustín Martínez (Asociación Nacional de la Empresa Privada), Jorge Hasbún (Cámara de Comercio e Industria de El Salvador), Miguel Ángel Simán, (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social) y los rectores de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", Andreu Oliva, y de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y Negocios, Ricardo Poma fueron los miembros que dieron paso atrás al comité, argumentando falta de transparencia y acceso a la información en los procesos.

Padre Andreu Oliva, rector de @UCA_ES, asegura que universidad decidió su salida de comité fiscalizador de fondos para emergencia el 24 de abril luego de faltas de lealtad y éticas de parte gubernamental. pic.twitter.com/QQhB3D5lai — LPGPolitica (@LPGPolitica) May 12, 2020

"Es necesaria la transparencia en las transferencias monetarias, es decir los 400 millones de dólares para la entrega de los $300 a los afectados por el COVID-19", expresó esta misma mañana el rector de la UCA, Andreu Oliva, sobre este tema. El presentantante de la UCA fue uno de los que renunció al comité.

“Hay muchas formas de garantizar la transparencia. Sigue la idea de plantear una firma auditora de los recursos, también hemos hablado con la Presidenta de la Corte de Cuentas sobre un mecanismo de revisión de gestión", aseguró el ministro de Hacienda respecto a las formas de rendir cuentas sobre el millonario fondo para la atención de la emergencia.