Ministro de Hacienda dice que no sancionarán a empresas que se nieguen al bitcóin, pero defiende artículo 7 de ley

El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya aseguró este martes que no habrá sanciones para quienes se nieguen a aceptar bitcóines.

La pregunta de si habrá sanciones para las empresas que se nieguen a tener sistema de pago con bitcóin se le hizo al ministro esta mañana en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS). "No, ¿por qué?", fue su respuesta.

La interrogante surge puesto que el artículo 7 de la Ley Bitcóin establece que "todo agente económico deberá aceptar Bitcoin, como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio", por lo que se se especula que en el reglamento se incluirán sanciones para hacer valer dicho artículo ante quienes se nieguen.

El Gobierno tiene un plazo de 90 días desde la publicación de la Ley en el Diario Oficial (ocurrida el 9 de junio) para elaborar dicho reglamento; mismo plazo que se dio para la entrada en vigor de la ley y que vence el próximo 7 de septiembre. Sin embargo, el reglamento aún no está listo a escasas semanas de que la criptomoneda tenga curso legal.

Ante las críticas por la falta de este reglamento, el diputado Numan Salgado, del partido oficialista GANA, defendió el lunes el vacío argumentando que el reglamento debe ser elaborado fuera de ese plazo, cuando la ley ya esté vigente.

Por otra parte, a pesar de lo establecido en el artículo 7 y de lo dicho por Bukele sobre la obligatoriedad de aceptar la moneda virtual, Zelaya insiste en que "es algo opcional". "El bitcóin y el uso de la wallet inclusive es totalmente opcional, si no quieres no la bajás, no bajás la aplicación y tenés en circulación los dólares... es falso ese discurso", sostuvo hoy.

Sin embargo, en junio, el presidente Bukele dijo que “si hay una señora que vende fruta en el mercado, está obligada a recibir el pago en bitcóin, pero si no quiere correr el riesgo, desde el gobierno habrá un fondo de fideicomiso que le comprará el bitcóin para darle el monto por el que vendió la fruta”.

Al tiempo que Zelaya asegura que aceptar el bitcóin será opcional, defiende que no es necesario cambiar el artículo 7 de la ley, que dice que "todo agente económico deberá aceptar Bitcoin".

"¿Para qué cambiarlo? Si empezamos a hacer todo lo que dice la oposición este país va a ser el mismo, y yo no creo que todos quieran que volvamos a tener 23 asesinatos", fue su argumento sobre porqué debe mantenerse igual dicho artículo sobre el bitcóin.

Para usar el bitcóin, las personas deberán descargar y aceptar los términos de una aplicación que funcionaría como billetera electrónica, que podría ser la anunciada por el Gobierno llamada Chivo u otra disponible en el mercado. Para eso se requiere de un smartphone con conexión a internet.