Mipymes tienen hasta septiembre para solicitar subsidio

El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) reportó a través de su presidente, Juan Pablo Durán, que aún son miles de personas naturales o empresas que todavía no han realizado su inscripción en FIREMPRESA (Fideicomiso para la Recuperación de las Empresas Salvadoreñas) para solicitar el subsidio no reembolsable al aumento del salario mínimo del 20 % que se hizo efectivo en agosto pasado.

Este subsidio, exclusivo para empresas formales con empleados entre uno y 100, se entregará durante un año y Juan Pablo Durán dijo en entrevista televisiva que esperarán solamente el mes de septiembre para que realicen la inscripción.

"Invito a las mipymes que se inscriban", dijo el funcionario, indicando que se trata de un proceso en línea sencillo, que solicita documentos básicos y donde no tienen que ir a ninguna parte, el dinero lo recibirán en la cuenta de banco que cada uno decida. "Va a haber un momento en que vamos a cerrar. Después que no digan que no dimos el tiempo necesario, pretendemos estar todo el mes de septiembre habilitado para que puedan ingresar las que aún no se han inscrito", dijo Durán.

Informó que 10,482 empresas o empresarios se inscribieron satisfactoriamente dando como resultado un primer desembolso el día 13 pasado de $5,365,281. "Solo hay 252 solicitudes que se equivocaron en el número de cuenta, pero obviamente lo van a corregir", dijo Durán.

Este primer desembolso, dijo Durán, ha beneficiado a 94,500 empleados. "Va a crecer en la medida que en estos días sigan sumándose empresas, cuando se entregue el segundo y definitivo desembolso vamos a saber la totalidad (de beneficiados y el monto) solo con subsidio FIREMPRESA".