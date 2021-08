Mipymes urgen instrumentos financieros innovadores

La reactivación económica de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (mipyme) de la región del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) pasa por la flexibilidad crediticia y la modernización de leyes fiscales y mercantiles.

Ese es el resultado del Foro SICA de Alto Nivel para la mipyme "Construir caminos regionales, sin dejar a nadie atrás", donde se dieron una serie de acuerdos muy importantes plasmados en una declaratoria que busca el beneficio de estas empresas en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Un tema clave es, según los resultados de "un reciente estudio y de las mesas de trabajo durante el foro", trabajar desde una perspectiva mucho más creativa e innovadora nuevos instrumentos para el financiamiento y la inversión.

David Cabrera, director ejecutivo del Centro regional de promoción de la mipyme (CENPROMYPE), explicó que desde hace ya más de dos años trabajan con instrumentos financieros no reembolsables, como el tema del capital semilla por ejemplo, pero la idea es "llegar a otros niveles que se adecúen a las necesidades de la mipyme, tanto con la banca comercial tradicional como con otros esquemas de financiamiento regulado y no regulado".

CENPROMYPE dará a conocer un estudio realizado con 1,300 empresas bien establecidas en la región SICA en las que se incluyen temas como innovación, ventas, proveeduría, empleo y financiamiento. "Casi el 40 % de las mipymes, aun necesitando financiamiento, no quisieron siquiera acercarse a una entidad financiera para pedirlo porque tenían temor de no recibirlo. Eso muestra parte de la cultura, la separación que hay entre los instrumentos financieros y el posible beneficiario. Muchas veces es por puro desconocimiento, pero del 35 % que sí pidió financiamiento al 47 % no se les concedió", dijo Cabrera.

El experto explicó que hay muchas circunstancias que afectan y tienen que ver con garantías, récord crediticio (por la manera en que se mide) y papelería de acceso, ya que muchas empresas no están preparadas o no saben cómo hacer su empresa "bancable". "Son dos cosas que hay que balancear, acercar la oferta comercial y aproximar la empresa a los requisitos".

Por otra parte, el baremo (normas establecidas para evaluar las empresas) de la banca comercial tradicional solicita una facturación de $150,000 a $200,000 anuales, "de allí sacas un montón de mipymes que no llegan a esos niveles de facturación. La media de facturación de una mipyme, de las micros por ejemplo que son el mayor porcentaje, está en torno a los $5,000 o $6,000 al mes", dijo Cabrera.

Además de nuevos esquemas de financiamiento es importante reactivar la inversión privada. "Nosotros ya tenemos piloteados esquemas que han funcionado muy bien como el ‘matching grant’ donde CENPROMYPE pone un recurso no reembolsable condicionado a que haya un ángel inversor que aporte la misma cantidad y la suma se vuelva potente como para acelerar el proceso de crecimiento de la empresa", añadió Cabrera.

En 2020, la institución trabajó un piloto con cuatro empresarias con un máximo de financiamiento de $50,000. "El fomento de la inversión nos permite generar esquemas híbridos entre la inversión privada y la no reembolsable, inversión privada y reembolsable, en esquemas por ejemplo de créditos revolventes, fondos de garantías y otros que no son habituales, pero que sí debemos empezar a trabajar", dijo.

Aclaró que el objetivo de esta declaratoria es que todas las instituciones que trabajan con la mipymes, ya sean públicas, ONG, cooperantes, bancas y multilaterales, tengan un esquema del consejo directivo de CENPROMYPE, que es la máxima autoridad mipyme del SICA, que conozcan las prioridades y que todas las iniciativas caminen en sintonía.

El director de CEMPROMYPE dijo que el primer compromiso es "reorientar y adecuar los planes estratégicos de nuestro trabajo institucional" hacia el nuevo entorno y necesidades de las mipymes expresadas en las mesas de trabajo del foro. "Hay un acuerdo tácito de buscar la especialización de los modelos de atención a la mipyme de la región enfocados en el ciclo de vida del desarrollo empresarial", dijo.

Las autoridades de los ocho países están homogeneizando ese ciclo de vida empresarial para que las intervenciones sean más directas y eficientes a nivel regional y nacional.

Otra de las metas es consolidar un parque empresarial: que haya mejores empresas desde el punto de vista productivo y, sobre todo, capacitar el talento humano, elevar el nivel técnico de las personas que trabajan en las mipymes.

La innovación es una asignatura pendiente, explicó Cabrera, y aunque hay iniciativas "son muy aisladas y tienen muchísimas dificultades para ser sostenibles". Es por eso que el acuerdo incluye la viabilidad de crear laboratorios de innovacion que den servicio regional. "Estamos trabajando en una iniciativa para crear el primero enfocado en productos agroalimentarios y de la pesca, pero también laboratorios que permitan crear nuevos instrumentos financieros o adaptar buenas prácticas de nivel internacional a Centroamérica y a las propias legislaciones de nuestros países".

En CENPROMYPE ya cuentan con bases de datos que les permiten conocer las innovaciones de productos agroalimentarios a nivel mundial mes a mes, "allí tenemos las referencias de lo que el consumidor y las cadenas comercializadoras están comprando, qué ingredientes, el etiquetado, variables de marketing, componentes nutricionales que están valorando los clientes. Eso nos permite hacer esas adaptaciones hacia los productos y servicios de nuestras empresas aparte de poder trabajar en la incorporación tecnología", puntualizó Cabrera.