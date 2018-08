Moody’s: China mejora la oportunidad de negocios al país

La agencia de medición de riesgos Moody’s dijo ayer que El Salvador amplió sus oportunidades de comercio y de financiamiento con el establecimiento de relaciones con China, anuncio dado por el presidente Salvador Sánchez Cerén la pasada semana.

"El Salvador podría tener una mayor financiación de infraestructura a través de la iniciativa One Belt, One Road (un cinturón, un camino) de China, un crédito positivo para el país centroamericano, ya que el gasto gubernamental ha sido restringido en los últimos años como resultado de las tensas finanzas públicas", sostuvo Moody’s en un comunicado divulgado en San Salvador.

La fuente indicó que el cambio en las relaciones diplomáticas de El Salvador "sigue decisiones similares tomadas por otros países de la región, incluidos Panamá y República Dominicana", y "se produce en medio de un impulso más amplio por parte de China para expandir su presencia en América Latina".

Moody’s subrayó que si el financiamiento de proyectos de infraestructura de China se materializara, expandiría las opciones de inversión a largo plazo del país centroamericano, "más allá de los proporcionados por los bancos multilaterales de desarrollo".

La agencia de medición de riesgo advirtió que "si bien los beneficios de crecimiento de la iniciativa One Belt, One Road son evidentes, no se pueden descartar posibles riesgos crediticios".

Según diversa información, aún no confirmada por el Gobierno de El Salvador, el primer proyecto que podría ser financiado por China es la rehabilitación del puerto de La Unión (sudeste), inaugurado en junio de 2010.

Este espacio portuario ha estado prácticamente paralizado desde 2009, cuando terminó su construcción, situación que representa la pérdida de $1 millón mensual por los gastos de mantenimiento y otros costes.

El puerto, situado a unos 183 kilómetros al sureste de San Salvador, tiene unas 117 hectáreas de extensión y es considerado como la más importante obra de infraestructura construida en los últimos años en El Salvador.

Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), es optimista sobre la relación comercial que se puede forjar con la República Popular China, aunque matizó que debe haber una estrategia para aprovechar las oportunidades.

"Debe definirse una hoja de ruta para saber aprovechar el mercado de la República Popular China así como se ha aprovechado el mercado de Estados Unidos", dijo el funcionario en una entrevista con Canal 10, medio de comunicación gubernamental.

Cabrera agregó que se procederá a entablar una serie de negociaciones con China sobre cooperación, las inversiones, el comercio y el ámbito financiero. Afirmó que el Ministerio de Economía (MINEC) es la entidad que debe asegurar la protección de los productos nacionales.

El funcionario opinó que China ofrece cooperación en inversiones en industria manufacturera, donde El Salvador tiene cierta ventaja. En agricultura sostuvo que se deben adoptar las mejores prácticas de ese país.