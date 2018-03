Moody's califica con alto riesgo el paquete de $600 millones

Lee también

La firma Moody's, especialista en clasificación de riesgos alrededor del mundo, calificó como de alto riesgo al paquete de bonos por $600 millones que colocó esta semana el Gobierno de El Salvador.Moody's dio una calificación de B3 al paquete de bonos. La mejor calificación que otorga esta firma es la “A” y la peor, la “C”. Esto significa que entre más se aleje una calificación de la letra “A”, mayor es el riesgo sobre la capacidad de devolver el dinero.El Estado salvadoreño, como responsable de la deuda, también tiene una calificación de B3 en los métodos de Moody's. Además, está bajo perspectiva negativa, así que estas categorías de riesgo pueden seguir en deterioro si no hay un cambio de rumbo en las finanzas.Entre las observaciones que hace Moody's para explicar por qué asigna un riesgo tan alto al Estado salvadoreño es que su fortaleza institucional es considerada baja. Según el comunicado de la firma calificadora, aunque en El Salvador observan mayor eficiencia administrativa y calidad en la regulación, “el desarrollo de políticas no ha sido efectivo en abordar tendencias negativas en temas fiscales y de deuda”.Moody's también señaló que el histórico bajo crecimiento del país, los escasos flujos de inversión y la baja productividad dejan débil al Estado para asumir sus retos.Finalmente, Moody's considera que la fortaleza financiera del Gobierno es moderada y la susceptibilidad a eventos externos es alta. Por otro lado, debido a los antagonismos que enfrenta el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, el Estado tiene un riesgo político “moderado”. Todos estos motivos dejan pocas esperanzas para que el país disminuya su riesgo y mejore su imagen en el corto plazo.Los $600 millones están comprometidos para 12 años, a una tasa de 8.625 % a favor del inversionistas.Carlos Pérez, investigador y consultor en la FUNDE advirtió que esta tasa “es la más alta en América Latina durante los últimos seis meses, solamente superada por Ecuador”.El investigador advirtió que si bien los $600 millones son un respiro, “para 2017, la cuesta está comenzando y no se ha resuelto el problema de raíz”.