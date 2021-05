Moody’s concluye revisión periódica de calificación ES

La agencia Moody's informó que ha finalizado la revisión periódica de la calificación de El Salvador. Este proceso es parte de las actividades que normalmente realiza la agencia, de acuerdo con las regulaciones, y no implica cambios en la calificación.

"Moody's ha completado la revisión periódica de un grupo de emisores que incluye a El Salvador y puede incluir calificaciones relacionadas a través de una discusión realizada el 13 de mayo de 2021. La revisión no involucró a un comité de calificación, y esta publicación no anuncia una acción de calificación crediticia y no es una indicación de si es probable que se produzca una acción de calificación crediticia en un futuro próximo; Las calificaciones crediticias y/o el estado de las perspectivas no se pueden cambiar en una revisión de la cartera y, por lo tanto, este anuncio no los afecta", aclaró la calificadora.

Desde el 1 de enero de 2019, Moody's emite un comunicado de prensa después de cada revisión periódica anunciando su finalización. En febrero de 2021, la agencia degradó la perspectiva de la calificación de El Salvador a negativa y dejó su nota en B3, es decir "altamente especulativa". La Agencia señalaba el alto endeudamiento y las necesidades altas de financiamiento, además de que aún no había una definición de cómo podrá cambiarse esta situación.

En marzo anterior, se conoció que el gobierno de El Salvador negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las pláticas continúan a la fecha según ha dicho el ministro de hacienda, Alejandro Zelaya. De sellar el acuerdo, El Salvador accedería hasta $1,400 millones en tres años.

De acuerdo con Moody's, los riesgos de liquidez de El Salvador "seguirán siendo altos" en los próximos dos años, ya que las necesidades de financiamiento se mantendrán entre el 16 % y el 18 % del Producto Interno Bruto (PIB).