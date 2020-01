Movistar lanza campaña para reciclar celulares

Movistar relanzó ayer su programa de reciclaje de celulares "La Tierra te llama, contesta". Con esta acción se busca promover la cultura del reciclaje de desechos electrónicos en El Salvador, informó la empresa durante la presentación de la campaña en el Parque Cuscatlán.

La iniciativa se desarrolla en alianza con Zartex, empresa especializada en la recolección de equipos electrónicos en desuso, y con Asociación Sumando Impactos (Let's Do It El Salvador). Esta última empresa trabaja para fomentar la responsabilidad ambiental en la población, generar soluciones para el manejo integral de residuos y activar la participación ciudadana por medio de actividades que incidan en solucionar la problemática ambiental del país.

La iniciativa "La Tierra te llama, contesta" busca recolectar la mayor cantidad de celulares en desuso a fin de evitar que esta basura electrónica o "e-waste" finalice en los rellenos sanitarios y que sus componentes contaminen los mantos acuíferos, explicaron las empresas.

"Los celulares no son un desecho común que se puede botar en cualquier basurero. Se trata de un desecho que debe gestionarse adecuadamente para que sus componentes no contaminen nuestros ríos o mantos acuíferos. Por eso, como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, queremos que los salvadoreños aprendamos a hacer un adecuado manejo de los celulares en desuso", explicó Karla Ramos, jefa de Comunicaciones y Responsabilidad Corporativa de Movistar El Salvador.

Movistar colocará buzones de recolección en todas sus tiendas para que sus clientes o visitantes depositen los celulares, cargadores o baterías que ya no utilizan. Zartex se ocupará de recolectar los equipos para darles un tratamiento adecuado. El dinero recaudado con la venta de los mismos será donado en su totalidad a Let's Do It, que lo invertirá en proyectos de reforestación y de protección del medio ambiente.

Solo en El Salvador se genera cada año un aproximado de 1,000 toneladas de residuos electrónicos. Se estima que el país tiene acumuladas más de 30,000 toneladas de desechos electrónicos sin tratar.