Mujeres deben participar en rescate económico

El Salvador difícilmente avanzará en su proceso de desarrollo y en la recuperación de su economía, fuertemente golpeada por los efectos de la pandemia de la covid-19, si deja a un lado a la mitad de la población que son las mujeres, dijo la economista Lourdes Molina.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), la economía salvadoreña ha caído en el segundo y tercer trimestre de 2020 (-18.4 % y -11.3%, respectivamente), esto medido por el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE).

La experta, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que las mujeres "siendo más de la mitad de la población siguen siendo excluidas de temas tan transcendentales para el país, como es el caso en estos momento de la reactivación y la recuperación de la economía por los impactos de la pandemia". "No podemos hablar de desarrollo sin tomar en cuenta a las mujeres, no podemos hablar de reactivación y recuperación económica sin considerar a las mujeres o dejándolas por fuera (...) básicamente lo que podemos decir es que no habrá reactivación económica sin mujeres, no habrá desarrollo sin mujeres", subrayó la experta.

Señaló que el país "difícilmente va a poder avanzar en el proceso de desarrollo si se deja a un lado a la mitad de la población, un grupo poblacional que representa el rostro concreto de la pobreza y la desigualdad".

Para la economista, ante este panorama es necesario que se piense en la elaboración de planes y políticas que incluyan a las mujeres, ya que "es muy probable que los mayores impactos se vean a partir del próximo año".