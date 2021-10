Multan con $5 mill. al buque cuyos contenedores cayeron al mar

El buque Caribbean Express 21016S se encuentra retenido desde el 14 de septiembre en el puerto de Acajutla, según han informado autoridades salvadoreñas. El barco perdió alrededor de 21 contenedores al ingresar a dicha terminal marítima por razones atribuidas al clima.

Después del incidente, 11 de esos contenedores fueron a parar a la playa Barra de Santiago, en el departamento de Ahuachapán. El buque se dirigía a puerto Caldera, en Costa Rica.

Esta semana, la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) confirmó a autoridades costarricenses la imposición de una multa de $5 millones, "por el rescate de los embalajes, el peligro en el puerto y una eventual contaminación", según una nota publicada por el periódico costarricense La Nación.

La decisión fue comunicada por la AMP al presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Julio Castilla, y al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Juan Ramón Rivera, durante la Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano (REPICA), que se celebró esta semana en San Salvador.

Mónica Segnini, miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) y coordinadora de la Comisión de Comercio Internacional de ese gremio explicó a La Nación que la autoridad reguladora en El Salvador "ofrece, aparte del pago de la multa, dos opciones para que se recoja la carga: una es enviar otro barco y que se haga el transbordo, y la otra es el transporte por tierra".

Empero, las opciones de cambiar de barco o transportar por tierra dependen de lo que se denomina "cambio de manifiesto" para permitir la autorización de transbordo, y la de paso en las fronteras, explicó Segnini. "Esto, aparte del costo adicional que implica, no quedó claro si las opciones están supeditadas al pago de la multa", agregó el medio costarricense.

Empresas en aprietos

Segnini subrayó la preocupación de los importadores costarricenses crece, porque la intención era tener en el mercado en octubre la mercadería ahora retenida en Acajutla, y agregó que "las navieras que traen contenedores en el buque han realizado todo tipo de esfuerzos para tratar de liberar la carga, pero aún sin resultados".

Según la Nación, el Caribbean Express es un buque que presta un servicio como dice su nombre: exprés, es decir, consolida carga para varias navieras. "Es como un bus al cual suben diversos pasajeros", explicaron a ese medio representantes del sector logístico.

El barco varado en El Salvador es de bandera de Gibraltar, fue construido en el 2007 en Alemania, mide 182 metros de largo y 25 de ancho y tiene capacidad para transportar 1,706 contenedores, detalló el periódico costarricense. En el barco se transportaban desde productos de primera necesidad, como materias primas para la industria, hasta productos de época navideña.

La retención de la nave ha provocado incertidumbre entre las empresas que importaron estos productos e incluso desabastecimiento, en algunos casos, debido a que desde principios de año hay problemas en las cadenas de suministro alrededor del mundo.

"Yo tuve que buscar ayuda psicológica. Le soy honesto, porque, si no, de verdad, me hubiera vuelto loco", expresó Mainor Montero Salazar sobre la angustia que vive en su empresa familiar Zorollo S. A. por el impacto que le causa la retención de mercancías en el barco, según ha publicado La Nación.

"La empresa de Montero tiene cuatro contenedores en el Caribbean Express, con láminas de metales expandidos que ya deberían haber llegado a puerto Caldera, Puntarenas. El atraso ha causado que un 50 % de las líneas de productos que distribuye ya las tenga agotadas y que suceda lo mismo con otro 25 % en el plazo de una semana", explicó ese medio sobre una de las empresas afectadas.

"La situación ha llevado a Zorollo a un punto de casi no poder pagar el alquiler de la bodega donde tiene los materiales y productos en venta, aseguró su propietario", añadió el periódico.

Sobre este caso, la AMP explicó, de manera escueta, que respecto a la carga no hay ninguna disposición y que está no ha sido sacada aún del país porque "no hay otro buque que se la lleve", y que en este momento se lleva a cabo una investigación, por lo que no podían brindar mayores detalles del caso.