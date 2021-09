NOW App recibe el eCommerce Award

La aplicación NOW, que innova al brindar servicios de delivery en el país, fue reconocida este 23 de septiembre en el eCommerce Awards, en la categoría de servicios y soluciones para e-commerce.

Esta aplicación de entregas nació con el respaldo de Urbano, una empresa que cuenta con más de 20 años de experiencia en logística y tecnología, y que ahora lidera este salto tecnológico.

"En 2020 presentamos NOW App, que es una aplicación para el consumidor final y en este 2021 se premió nuestra línea de e-commerce que trabaja en entregas de comida, o delivery; de hecho, nuestro eslogan es movemos lo que sea, donde sea y cuando sea y vamos creciendo con nuevas soluciones. Estamos en redes sociales como Now El Salvador, y en la aplicación de Google y Apple como Now El Salvador también", detalla Raúl Hernández, Chief Technology Officer de NOW.

El premio fue otorgado por el eCommerce Institute, que, en conjunto con sus capítulos latinoamericanos, reconoce a personas o empresas que promueven la economía digital en la región.

2 Now obtuvo por segunda vez el reconocimiento eCommerce Award en la categoría de servicios y soluciones.

"Este reconocimiento nos llena de mucha orgullo y esperanza porque significa un premio a nuestro trabajo, que a su vez está enfocado en pro de los salvadoreños y del país. Buscamos generar una incidencia en alta escala, es decir, a través del respaldo a emprendedores y empresarios, dueños de negocios, para darles un servicio de entregas de calidad, como se merecen", enfatiza Hernández.

En esta 15.ª edición de los premios participaron entidades de más de 18 países y los ganadores fueron informados a través del sitio ecommerceawards.org.

Sus inicios

"NOW nació en 2019, cuando en El Salvador se comenzaba a impulsar el e-commerce y decidimos apostarle no solo a ser un proveedor que lleva y trae los productos a los clientes, sino también de acompañarlos en la evolución de su negocio y brindarles soporte durante su transformación, automatización e implementación de tecnología. Así nació NOW y ahora estamos orgullosos de los resultados", rememora el Chief Technology Officer de NOW.

“Este reconocimiento nos llena de mucha orgullo y esperanza porque significa un premio a nuestro trabajo, que a su vez está enfocado en pro de los salvadoreños y del país”.



Raúl Hernández, Chief Technology Officer de NOW.

Este es el segundo eCommercer Award que cosecha NOW, "en 2019 nuestra línea Now Bussines, dedicada al white table y acompañamiento a emprendedores y empresas detrás del e-commerce, fue premiada. En 2020 complementamos esa línea con NOW App, que pone a disposición del consumidor final diversos productos", explica Hernández.

NOW App es una aplicación disponible para Android y Apple que ofrece excelentes tiempos de entrega en delivery, además de brindarle a sus clientes más zonas de cobertura. Para ello cuenta con un algoritmo que mide los tiempos de entrega, además de controlar cada una de las órdenes procesadas desde que ingresan hasta que son recibidas por el cliente.

"NOW App es una solución propia, desarrollada por salvadoreños, enfocada en el comercio electrónico de alimentos, bebidas, postres, retail, mascotas, entre otros. Pueden encontrar más de seis categorías y estamos comprometidos en seguir creciendo en estos servicios", concluye Raúl Hernández.

Amplia cobertura

NOW App es una aplicación enfocada en el comercio electrónico de alimentos, bebidas, postres, retail, mascotas, entre otros. Está disponible para Android y Apple y ofrece una mayor cobertura con mejores tiempos de entrega.